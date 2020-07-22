كيليان مبابي في باريس سان جرمان الموسم المقبل "مهما حدث"

صرح كيليان مبابي لاعب فريق نادي باريس سان جرمان الثلاثاء بأنه باق ومستمرٌ مع فريقه ولن يغادره "مهما حدث". وقال مبابي بأنه يعتز بناديه وينتظر لحظة احتفاله بالذكرى الخمسين لتأسيسه بفارغ الصبر ليكون معه وبالتالي فلن يضيع هذه اللحظة بالانتقال لناد آخر. وقطع رئيس نادي ريال مدريد الشك باليقين فيما يتعلق بشائعات انتقال مبابي للنادي الملكي هذ العام بقوله: "إن النادي لن يبرم أية صفقات كبيرة هذا الصيف".

إعلان اقرأ المزيد

أكد كيليان مبابي أنه سيلعب "مهما حدث" في باريس سان جرمان الموسم المقبل. وأدلى مبابي بهذه التصريحات الثلاثاء في استراحة ما بين الشوطين من المباراة الودية التي جمعت فريقه بنادي سيلتيك غلاسكو (4-0) في بارك دي برينس.

وصرح مبابي أحد أبطال العالم وفرنسا على قناة بي إن سبور "أنا مستمر في الفريق للعام الرابع". وتابع مبابي (21 عاما)، الذي وصل إلى باريس سان جرمان قادما من موناكو عام 2017: "إن الذكرى الخمسين لتأسيس النادي هي حدث جلل وعام مهم في أعين النادي وأنصاره وفي أعين الجميع، لذا سأحضرها مهما حدث". وخلص اللاعب الفرنسي الدولي إلى القول: "سأحاول إحراز البطولات مع الفريق وتقديم أفضل ما لدي".

وفي حين لا ينفك موضوع انتقال مبابي إلى ريال مدريد يثار بانتظام، أكد رئيس النادي الإسباني فلورنتينو بيريز هذا الأسبوع أنه لن تكون هناك "صفقات كبيرة بالنادي هذا الصيف" في العاصمة الإسبانية.

وهو أمر يسعد مدرب الفريق الباريسي توماس توخيل، الذي أظهر رضاه من قدرته الاعتماد على المعجزة الفرنسية لموسم واحد آخر على الأقل، بعد الفوز على سلتيك. وقال توخيل في مؤتمر صحفي إن "مبابي مرتبط بعقد معنا ونحن لسنا مستعدين لبيعه. فهو مهم للغاية لنا، إنه لاعب رئيسي في الفريق، إنه لاعبنا. والعمل معه هو بمثابة هدية، وهو الأمر نفسه مع لاعبين آخرين مثل نيمار ودي ماريا وإيكاردي وفيراتي وماركوينهوس... إنهم لاعبون استثنائيون".

وتابع بالقول: "إنه لأمر رائع! فهناك بالفعل روابط قوية بينه وبين نيمار. وهو أمر يسعد الجميع ويفرحهم. إنها قوة ودفعة حقيقية لباريس سان جرمان. إنه أكثر مما نطمح إليه".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك