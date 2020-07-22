ماشين المدرب السابق لإسبانيول ينتقل إلى الدوري الصيني

جوسيب لاغو ا ف ب/ارشيف

صورة للمدرب الإسباني بابلو ماشين قبيل مباراة إسبانيول وسسكا موسكو الروسي في مسابقة "يوروبا ليغ" لكرة القدم، كورنيا يوبريغات بالقرب من برشلونة، في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019

إعلان اقرأ المزيد

شنغهاي (أ ف ب)

أعلن نادي كينغداو هيونداي الصيني لكرة القدم الأربعاء، تعيين الإسباني بابلو، ماشين المدرب السابق لفريقي إشبيلية واسبانيول، على رأس جهازه الفني، قبل ثلاثة أيام من انطلاق الدوري المحلي.

وسيخلف المدرب البالغ من العمر 45 عاما مواطنه خوانما لييو الذي رحل الشهر الماضي عن الفريق الصاعد حديثا الى الدرجة الممتازة، ليصبح مساعدا لمواطنه جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي.

وفاز الفريق في الموسم الماضي مع لييو وبقيادة نجم سيتي السابق العاجي يايا توريه، بلقب دوري الدرجة الأولى ليرتقي إلى مصاف الأندية الممتازة. لكن توريه رحل عن الفريق ولن يخوض هذا الموسم معه.

ويتولى ماشين المسؤولية بعد فترة غير ناجحة في الدوري الإسباني مع إسبانيول الذي هبط إلى الدرجة الثانية، حيث فاز معه في أربع مباريات فقط من أصل 15 خاضها، وأقيل من منصبه غداة الخسارة أمام ليغانيس بهدفين نظيفين في المرحلة الثامنة عشرة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبدأت مسيرة ماشين التدريبية في نادي نومانسيا مع الفئات العمرية عام 2000 ليتدرج إلى أن بلغ الفريق الأول عام 2011، واستلم بعدها فريق جيرونا (2014-2018)، ثم انتقل إلى إشبيلية لنحو عشرة أشهر فقط بين العامين 2018 و2019، فاسبانيول في الموسم الحالي الذي اختتم الأسبوع الماضي بتتويج ريال مدريد بطلا.

وينطلق الدوري الصيني السبت بعد تأخير أكثر من خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد. ودخل أفراد الأندية الـ16 اعتبارا من مطلع الأسبوع، في عزلة تامة في مدينتي داليان (شمال شرق) وسوجو القريبة من شنغهاي (شرق)، تحضيرا لانطلاق الموسم.

ويلاقي الفريق الجديد لماشين منافسه ووهان زال السبت في سوجو خلف أبواب مغلقة أسوة بكل مباريات البطولة.

© 2020 AFP