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مقاطع فيديو صادمة تظهر اضطهاد السلطات الصينية لأفراد أقلية الأويغور المسلمة في شينجيانغ

نشرت في:

أفراد أقلية الأويغور المسلمة يتعرضون إلى الاضطهاد في الصين.
أفراد أقلية الأويغور المسلمة يتعرضون إلى الاضطهاد في الصين. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : خالد ولد قاسي
1 دَقيقةً

نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يحتوي على صور صادمة تبين جانبا من الاضطهاد الذي تتعرض له أقلية الأويغور المسلمة من قبل بكين. وفي مقطع الفيديو يظهر سجناء من الأويغور مغطاة رؤوسهم بأكياس سوداء من القماش وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم يجبرون على ركوب قطار. وبعد أن تجاهل المجتمع الدولي وضعهم طويلا تتزايد الآن الأصوات المنددة في العالم الغربي بما يحدث لهم. وتطالب فرنسا بأن تسمح الصين لمراقبين دوليين بزيارة منطقة شينجيانغ ومسؤولين صينيين كبار. وبحسب الصين فإن ما تصفه الدول الغربية بمعسكرات اعتقال ما هي إلا مراكز للتأهيل تساههم في إبعاد خطر ما تصفه بالتطرف الإسلامي في أوساط الأويغور.

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