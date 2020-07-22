هاليب تعلن مشاركتها في دورة براغ على الاراضي الترابية

كريم صاحب ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

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باريس (أ ف ب)

أعلنت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية عالميا الأربعاء مشاركتها في دورة براغ الدولية على الملاعب الترابية في الفترة بين العاشر والسادس عشر من آب/أغسطس المقبل.

وقالت هاليب في شريط فيديو نشر على حساب المنظمين على تويتر "مرحبا بالجميع، أتطلع بفارغ الصبر للمشاركة في دورة المدينة الرائعة براغ، موعدنا في شهر آب/أغسطس".

وكانت هاليب، المتوجة ببطولتي رولان غاروس 2018 وويمبلدون 2019، أعلنت في منتصف تموز/يوليو الحالي أنها ستشارك في دورة باليرمو الإيطالية مطلع آب/أغسطس والتي تقام أيضا على الملاعب الترابية وستكون الأولى بعد التوقف الاضطراري بسبب فيروس كورونا المستجد منذ آذار/مارس الماضي.

وتعزز مشاركة هاليب في هاتين الدورتين على الملاعب الترابية، الشكوك بخصوص مشاركتها في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، أواخر آب/أغسطس المقبل والتي تقام على الملاعب الصلبة.

وبدت هاليب مترددة في المشاركة في بطولة فلاشينغ ميدوز بسبب القيود المفروضة إثر فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر استئناف منافسات رابطة اللاعبات المحترفات في الثالث من آب/أغسطس المقبل في باليرمو، بعدما توقفت منذ الثامن من آذار/مارس الماضي.

وأضافت رابطة اللاعبات المحترفات بعض الدورات على روزنامتها بينها دورتا براغ وكينتاكي المقررة من 10 الى 17 آب/أغسطس.

© 2020 AFP