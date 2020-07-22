واشنطن تأمر بإغلاق قنصلية الصين في هيوستن وبكين تصف الخطوة بـ"الاستفزاز السياسي"

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أمرت واشنطن بإغلاق قنصلية الصين في هيوستن، وفق ما أعلنته بكين الأربعاء. ووصفت بكين القرار بأنه "استفزاز سياسي". إلا أن الولايات المتحدة قالت، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها مورغان أتاغوس، إن الخطوة اتخذت "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية ومعلومات الأمريكيين الخاصة".

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في تصعيد جديد للتوتر الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والصين، أمرت واشنطن بكين بإغلاق قنصليتها في هيوستن، وفق ما أعلنته هذه الأخيرة الأربعاء. فيما اعتبرت واشنطن أن الخطوة اتخذت "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية".

ووصفت بكين القرار بأنه "استفزاز سياسي". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين "إنه استفزاز سياسي يقوم به الجانب الأمريكي بشكل أحادي وينتهك بشكل خطير القانون الدولي... والاتفاق القنصلي الثنائي بين الصين والولايات المتحدة".

وأضاف أن "الصين تدين بشدة هذا العمل الفاضح وغير المبرر"، مهددا واشنطن بـ"الرد". ولم يوضح وانغ سبب قرار الإدارة الأمريكية إغلاق القنصلية الصينية.

"حماية الملكية الفكرية الأمريكية"

إلا أن الولايات المتحدة قالت الأربعاء على لسان المتحدثة باسم خارجيتها مورغان أورتاغوس، إن الخطوة اتخذت "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية ومعلومات الأمريكيين الخاصة".

وأكدت المتحدثة على هامش زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى كوبنهاغن أن اتفاقية فيينا "تنص على أن دبلوماسيي الدول ملزمون ’باحترام قوانين ونظم البلد المضيف‘ و’من واجبهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية‘، لذلك البلد".

وأوردت وسائل إعلام محلية في هيوستن أنه تم الاتصال برجال الإطفاء والشرطة للحضور مساء الثلاثاء إلى القنصلية إثر تقارير تفيد بأنه يجري إحراق وثائق في باحة المبنى.

وأعلنت شرطة هيوستن في تغريدة أنه شوهد دخان يتصاعد، لكنه "لم يسمح بدخول" قوات الأمن حرم القنصلية.

يأتي ذلك فيما تتعدد جبهات الخلاف بين أكبر قوتين اقتصاديتين، من التجارة إلى طريقة تعامل بكين مع وباء كوفيد-19، وصولا لسياساتها في هونغ كونغ وشينجيانغ وبحر الصين الجنوبي.

التاريخ الدبلوماسي للصين في الولايات المتحدة

وللصين خمس قنصليات في الولايات المتحدة وسفارة في واشنطن. وفتحت قنصلية هيوستن في ولاية تكساس في 1979، العام الذي أقيمت فيه علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، بحسب موقع القنصلية الإلكتروني.

ويشير الموقع إلى أن عمل القنصلية يغطي ثماني ولايات جنوبية بينها تكساس وفلوريدا، وتضم لوائحها نحو مليون شخص.

وعمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ تسلمه السلطة إلى تشديد الضغط على الصين في عدة ملفات، وفرضت عقوبات على مسؤولين صينيين على خلفية سياسات بكين في إقليم شينجيانغ والتيبت.

وتستنكر الولايات المتحدة طريقة تعاطي الصين مع الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ الواقع في أقصى غرب الصين، حيث يعتقد أن نحو مليون من أبناء أقلية الأويغور وأقليات عرقية أخرى يخضعون للاحتجاز في معسكرات إعادة تأهيل.

وتراجعت العلاقات الصينية الأمريكية أيضا على خلفية فرض الصين قانونا للأمن القومي على هونغ كونغ، ترى فيه واشنطن خرقا لتعهدات بكين بالحفاظ على حكم ذاتي في هذه المنطقة.

وحض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء "العالم بأكمله" إلى الوقوف بوجه الصين خلال زيارة إلى بريطانيا.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مطالبات بكين بأراض وموارد في بحر الصين الجنوبي غير شرعية، في قرار يشكل دعما للمطالب الإقليمية لدول جنوب شرق آسيا بشأن أراض متنازع عليها مع الصين.

وأثارت واشنطن أيضا غضب بكين بحظرها معدات شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات وسعيها لترحيل المديرة التنفيذية في الشركة مينغ وانجو من كندا إلى الولايات المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

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