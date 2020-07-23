أكثر من أربعة ملايين إصابة بكورونا في أميركا اللاتينية والكاريبي

تارسو صراف ا ف ب/ا ف ب

موظف صحي حكومي يعرض نتيجة فحص كوفيد-19 في جزيرة ماراخو في ولاية بارا في البرازيل في 1 حزيران/يونيو 2020.

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مونتيفيديو (أ ف ب)

تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عتبة الأربعة ملايين مصاب، أكثر من نصفهم في البرازيل حيث حصد الوباء لغاية اليوم أرواح أكثر من 80 ألف شخص، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس مساء الأربعاء استناداً إلى مصادر رسمية.

ومنذ بداية تفشّي الوباء، سُجّل رسميّاً في أميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي ما مجموعه 4,040,925 إصابة بالفيروس بينها 172,886 حالة وفاة.

وسجّلت البرازيل مساء الأربعاء حصيلة قياسيّة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة بلغت 67,860 إصابة ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين في أكبر دولة في أميركا اللاتينية إلى أكثر من 2.23 مليون شخص، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة.

وقالت الوزارة إنّه بعد خمسة أشهر من تسجيل البلاد أول إصابة مثبتة مخبرياً بكوفيد-19، بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الفيروس الفتّاك 82,771 وفاة بعد تسجيل 1284 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وهذه أعلى حصيلة إصابات يومية في البرازيل منذ 19 حزيران/يونيو حين سجّلت البلاد 54,771 إصابة جديدة بالفيروس.

غير أنّ المجتمع العلميّ في البلاد يعتبر أنّ الأعداد الفعلية للمصابين بالفيروس في البلاد هي أقلّ بكثير من الأرقام الحقيقيّة.

وكانت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء تخطّت في المكسيك عتبة الـ40 ألفاً في حين بلغت الحصيلة في البيرو الأربعاء 17 ألف وفاة.

© 2020 AFP