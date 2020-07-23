إسرائيل تطلق سراح القيادي في حماس حسن يوسف بعد اعتقال إداري دام 16 شهرا

أفرجت السلطات الإسرائيلية عن القيادي البارز في حركة حماس حسن يوسف، حسبما أعلنت الخميس عائلته، مشيرة إلى قضائه مدة 16 شهرا خلف القضبان تنفيذا لأحكام الاعتقال الإداري. وكان يوسف الذي يوصف بأنه من "المعتدلين" في الحركة الإسلامية قد اعتقل في الثاني من أبريل/نيسان 2019 إثر حملة اعتقالات نفذت في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

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أعلنت عائلة القيادي البارز في حركة حماس حسن يوسف الخميس، عن الإفراج عنه من أحد السجون الإسرائيلية بعد قضائه أحكام اعتقال إداري لمدة 16 شهرا.

وصرح نجله أويس يوسف "أفرج عن والدي من معتقل عوفر الإسرائيلي، يتواجد الآن في منزل العائلة وهو بصحة جيدة". مشيرا إلى تمضية والده "مدة 16 شهرا في المعتقلات الإسرائيلية بعد أن تم تجديد قرار اعتقاله الإداري الأول مرتين".

من التيار "المعتدل" في حماس

وكان القيادي في حماس والذي يوصف بأنه من المعتدلين في الحركة الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة، في الثاني من أبريل/نيسان 2019 في إطار حملة اعتقالات نفذت حينها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وتم وضع يوسف (65 عاما) في الثامن من الشهر ذاته، قيد الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.

كما ذكر نجله أن "محكمة الاحتلال جددت اعتقاله الإداري لستة أشهر إضافية ومن ثم لأربعة قبل أن تفرج عنه".

وأظهرت صورة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليوسف بعد وصوله منزله في بلدة بيتونيا قرب رام الله، وهو يضع كمامة واقية وقفازات بلاستيكية.

من هو حسن يوسف؟

وشغل يوسف أكثر من مرة منصب الناطق باسم الحركة في الضفة الغربية، وشارك في لقاءات مع القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية ممثلا عن حركة حماس.

كما كان من بين قادة الحركة الذين أبعدتهم إسرائيل إلى مرج الزهور على الحدود اللبنانية في 1992، فأمضى هناك عاما كاملا.

وفي تصريح سابق للمتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة، فقد سبق ليوسف أن اعتقل عشرات المرات، وأمضى ما مجموعه 20 عاما تقريبا في السجون الإسرائيلية.

الاعتقال الإداري

ويعرف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" الاعتقال الإداري بأنه حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنه يعتزم في المستقبل الإقدام على فعل مخالف للقانون دون أن يكون قد ارتكب بعد أية مخالفة، في ما يبدو وكأنه خطوة وقائية، ولا يوجد تحديد لمدة الاعتقال القابلة للتجديد.

من جهته، أشار نادي الأسير الفلسطيني، إلى وجود 4700 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 41 سيدة و160 من القصر.

كما أحصى التقرير النصف السنوي الصادر عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية في منتصف يوليو/تموز الجاري، 565 أسيرا فلسطينيا يقضون أحكاما إدارية متفاوتة.

فرانس24/ أ ف ب

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