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الإليزيه يعلن عن مقتل جندي فرنسي خلال معارك ضد مجموعات جهادية في مالي

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قوات فرنسية ضمن مهمة برخان في مالي. 26 مارس/آذار 2019.
قوات فرنسية ضمن مهمة برخان في مالي. 26 مارس/آذار 2019. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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قتل جندي فرنسي الخميس خلال عمليات قتالية ضد المجموعات الجهادية في مالي، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية، مشيرة إلى أن العسكري لقي حتفه إثر تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع في مدرعة كان يستقلها.

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أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل جندي فرنسي في مالي صباح الخميس خلال عمليات قتالية مع الجماعات الجهادية.

وقالت الرئاسة في بيان "هذا الجندي... لقي حتفه أثناء قتال جماعات إرهابية مسلحة، عندما جرى تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع بجانب المركبة المدرعة التي كان يستقلها".

وتنشر فرنسا أكثر من خمسة آلاف جندي في منطقة الساحل غرب أفريقيا في إطار جهود دولية لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

 

فرانس24/ رويترز

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