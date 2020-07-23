الإليزيه يعلن عن مقتل جندي فرنسي خلال معارك ضد مجموعات جهادية في مالي

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قوات فرنسية ضمن مهمة برخان في مالي. 26 مارس/آذار 2019.

قتل جندي فرنسي الخميس خلال عمليات قتالية ضد المجموعات الجهادية في مالي، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية، مشيرة إلى أن العسكري لقي حتفه إثر تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع في مدرعة كان يستقلها.

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أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل جندي فرنسي في مالي صباح الخميس خلال عمليات قتالية مع الجماعات الجهادية.

وقالت الرئاسة في بيان "هذا الجندي... لقي حتفه أثناء قتال جماعات إرهابية مسلحة، عندما جرى تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع بجانب المركبة المدرعة التي كان يستقلها".

Je m’incline devant la mémoire du 1re cl Tojohasina RAZAFINTSALAMA, dont j’apprends avec émotion la mort au combat ce 23 juillet au Mali. Mes pensées accompagnent sa famille, ses frères d’armes du #1RHP ainsi que ses camarades blessés dont je salue l’engagement. pic.twitter.com/glJz9maqWE — Chef d'état-major de l'armée de Terre (@CEMAT_FR) July 23, 2020

وتنشر فرنسا أكثر من خمسة آلاف جندي في منطقة الساحل غرب أفريقيا في إطار جهود دولية لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

فرانس24/ رويترز

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