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الحرب في ليبيا: رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في أنقرة للتباحث مع المسؤولين الأتراك

صورة ملتقطة من الشاشة. © فرانس24

توجه رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج إلى تركيا برفقة وفد رسمي للسلطة المعترف بها دوليا، هو وفد اقتصادي بامتياز حسبما قاله مراسل فرانس24 في ليبيا، يضم أيضا رئيس المجلس الأعلى للدولة. وفي نفس السياق أشار مراسلنا حسين أسد إلى أن "وفد حكومة الوفاق سيطلع على المفاوضات التي أجريت بين الوفد الروسي ومسؤولين أتراك خلال اليومين الماضيين، وربما ستحاول أنقرة مع حكومة الوفاق التوصل إلى صيغة توافقية مع روسيا (حول الحرب الدائرة في ليبيا)". مضيفا "هناك ملفات أخرى جاء الوفد الليبي اليوم لمناقشتها في زيارة ستستمر لعدة أيام".