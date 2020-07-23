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الخرطوم تنوي خفض سعر العملة والأمم المتحدة تحذر من "سلسة مآس إنسانية" في السودان

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

قررت السلطات السودانية خفض سعر العملة لمواجهة العجز والتضخم، في ظل تداعيات جائحة كورونا وتوقف النشاط الاقتصادي الذي تسبب في هبوط في إيرادات الخزينة السودانية بنحو 40 بالمئة، حسب الأرقام الرسمية. هذا وارتفع عجز الموازنة وبلغ تضخم السلع 136 بالمئة، عوامل تؤدي إلى فقدان العملة جزءا من قيمتها، حيث بلغ سعرها الرسمي مقابل الدولار 55 جنيها و140 جنيها في السوق الموازية. وفي السياق، حذرت الأمم المتحدة من "سلسلة من المآسي الإنسانية في السودان" معلنة عن إطلاق نداء لجمع أكثر من 280 مليون دولار لمواجهة الجائحة في هذه الدولة.