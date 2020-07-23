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السعودية: الملك سلمان يجري عملية جراحية ناجحة بالمنظار لاستئصال المرارة

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العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض. 14 يناير/كانون الثاني 2019.
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض. 14 يناير/كانون الثاني 2019. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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أجرى الملك سلمان بن عبد العزيز عملية جراحية لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الخميس، مشيرة إلى أن العاهل السعودي قد خضع لجراحة "بالمنظار بمستشفى الملك فيصل التخصصي"، وأنه سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب توصية الفريق الطبي المشرف عليه.

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أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الخميس أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (84 عاما) قد خضع لجراحة ناجحة لإزالة المرارة، وذلك بعد أن دخل المستشفى هذا الأسبوع.

وذكرت الوكالة أنه "تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح". مشيرة إلى أن الملك سلمان الذي يحكم السعودية منذ 2015 "سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".

ونشرت الوكالة تغريدة على حسابها في تويتر قالت فيها إن الملك سلمان قد خضع إلى "عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت بالنجاح".

وكان العاهل السعودي قد ترأس ليل الثلاثاء، بعد يوم على دخوله المستشفى لإجراء الفحوصات، اجتماعا لمجلس الوزراء السعودي.

والاثنين، أدخل الملك سلمان المستشفى لإجراء فحوصات بسبب التهاب في المرارة. ومن النادر أن تنشر المملكة بيانات تتعلق بالحالة الصحية للملك.

 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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