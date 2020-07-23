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الصين تطلق بنجاح مسبارا فضائيا "تيانون-1" إلى المريخ في أول مهمة مستقلة

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انطلاق الصاروخ الذي يحمل المسبار الصيني من قاعدة وينشانغ الفضائية في هاينان في 23 تموز/يوليو 2020.
انطلاق الصاروخ الذي يحمل المسبار الصيني من قاعدة وينشانغ الفضائية في هاينان في 23 تموز/يوليو 2020. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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في إطار سعيها لدور قيادي في الفضاء بأول مهمة مستقلة لزيارة كوكب آخر، أطلقت الصين الخميس مسبارا غير مأهول إلى المريخ واسمه "تيانون-1". وسيحمل المسبار الصيني عددا من الأدوات العلمية لمراقبة الغلاف الجوي لكوكب المريخ وسطحه والبحث عن أي علامات على وجود الماء والثلج.

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أطلقت الصين بنجاح الخميس مسبارا غير مأهول إلى المريخ بهدف إبراز قدراتها التكنولوجية ساعية لدور قيادي في الفضاء بأول مهمة مستقلة لزيارة كوكب آخر.

ويشتمل مسبار الصين غير المأهول إلى المريخ واسمه "تيانون-1" ومعنى الاسم "أسئلة إلى السماء" مركبة مدارية ووحدة للهبوط على سطح الكوكب ومركبة جوالة. وسيتم الإطلاق باستخدام الصاروخ العملاق "لونج مارش 5". وإذا نجحت تلك المهمة فستجعل الصين أول دولة تطلق مركبة للدوران حول الكوكب ووحدة هبوط ومركبة جوالة في المهمة الأولى.

وتستغرق رحلة "لونج مارش 5" في الفضاء حوالي سبعة أشهر بينما ستستغرق عملية الهبوط سبع دقائق. وسيحمل المسبار الصيني عددا من الأدوات العلمية لمراقبة الغلاف الجوي لكوكب المريخ وسطحه والبحث عن أي علامات على وجود الماء والثلج.

ويذكر أنه في العام 2003 أصبحت الصين ثالث دولة ترسل إنسانا إلى الفضاء بصاروخ من صنعها وذلك بعد الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة. وفي 2011 فشلت مهمة مشتركة مع روسيا إلى المريخ عندما أخفقت المركبة الفضائية الروسية التي تحمل المسبار في الخروج من مدار حول الأرض وتحطمت فوق المحيط الهادي.

وفي الوقت الحالي تدور ست مركبات فضائية في مدارات حول المريخ ثلاث منها أمريكية واثنتان أوروبيتان والأخيرة هندية. ولإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) مركبتان تعملان على سطح الكوكب.

 ويشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة أطلقت مسبار الأمل في أول مهمة لها إلى المريخ من مركز تانجاشيما الفضائي في اليابان يوم 20 يوليو/تموز. وهذه أول مهمة عربية إلى الكوكب الأحمر ومن المقرر أن يصل المسبار إليه خلال سبعة أشهر ويدخل في مدار حوله لجمع معلومات عن غلافه الجوي.

فرانس24/ رويترز

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