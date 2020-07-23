تايسون في الـ54 يعود لخوض نزال استعراضي في أيلول/سبتمبر

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لوس انجليس (أ ف ب)

كشف بطل العالم السابق للوزن الثقيل الأميركي مايك تايسون الخميس، انه سيعود الى حلبات الملاكمة في أيلول/سبتمبر في سن الرابعة والخمسين، لخوض نزال استعراضي ضد مواطنه راي جونز جونيور (51 عاما).

وكشف تايسون عبر الموقع الالكتروني لمشروعه الجديد "دوري الأساطير فقط"، انه سيخوض نزالا استعراضيا من ثماني جولات ضد جونز، في مدينة لوس أنجليس الأميركية في 12 أيلول/سبتمبر.

وقال الأميركي الذي يعد من أساطير الملاكمة "سيكون الأمر مذهلا"، وذلك في تصريحات لشبكة "إي أس بي أن".

وشدد على ان النزال لن يشكل أي خطر صحي على الملاكمين، موضحا "نعرف كيف نحمي أنفسنا. سنكون على ما يرام"، مؤكدا ان قوانين ولاية كاليفورنيا سيتم تطبيقها، بما يشمل إلزام المنافسَين بارتداء غطاء واقٍ للرأس.

وأشار تايسون الذي ظهر مرارا في الأشهر الماضية وهو يزاول تمارين رياضية قاسية ومحافظا على لياقته البدنية ولكماته القوية الفتاكة، الى انه وجونز لن يخوضا النزال لمجرد الاستعراض وامتاع المتابعين.

وأوضح "سنقوم بعرض مهاراتنا والقتال (...) سترون مايك تايسون 100 بالمئة في الحلبة. أتمتع بالسرعة والقوة".

وأصبح مايك تايسون في سن 20 عاما وأربعة أشهر، أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل في الملاكمة، وهيمن على المنافسات في الأشهر التالية.

عانى من سلسلة مشاكل ارتبط بعضها بالحلبات، والبعض الآخر بتصرفاته خارجها.

أوقف في العام 1991 بشبهة الاغتصاب، وتمت إدانته في العام التالي ليمضي ثلاثة سنوات في السجن، قبل ان يفرج عنه ويعود الى المنافسات في الحلبة.

استعاد بعد عودته اللقب العالمي، لكنه خسر لاحقا مرتين أمام مواطنه إيفاندر هوليفيلد، إحداهما في نزال في تشرين الثاني/نوفمبر 1996 يعد من الأشهر في التاريخ الحديث للملاكمة.

وأقصي تايسون من النزال وتم توقيفه لـ18 شهرا من بعده، إثر قيامه بعضّ أذن منافسه وقضم جزء منها.

حاول استعادة اللقب العالمي في 2002 لكنه خسر أمام البريطاني لينوكس لويس، وخاض نزاله الأخير في العام 2005 ضد الإيرلندي كيفن ماكبرايد.

وقال تايسون "لقد مررت بالعديد من التجارب والآن لقد عدت (...) لقد اعتنيت بجسدي".

أما جونز، فحمل اللقب العالمي في أربع فئات مختلفة بين 1993 و2004.

© 2020 AFP