جو بايدن يعتبر ترامب أول عنصري يصبح رئيسا للولايات المتحدة

© جيم واطسون أ ف ب

اتهم جو بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية منافسه الجمهوري دونالد ترامب بالعنصرية الأربعاء، معتبرا أنه أول عنصري يصبح رئيسا للولايات المتحدة. من جانبها، استنكرت حملة ترامب هذه التصريحات واعتبرتها "إهانة لذكاء الناخبين السود".

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وصف جو بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الأربعاء بأنه أول عنصري يصبح رئيسا للولايات المتحدة في تصريحات استهجنتها بسرعة حملة ترامب الذي يسعى لفترة ولاية ثانية.

وطرح بايدن، الذي كان نائب الرئيس في عهد باراك أوباما، أول رئيس أمريكي أسود، سؤالا لموظف رعاية صحية أقلقه وصف الرئيس الجمهوري لجائحة فيروس كورونا بأنه "فيروس الصين".

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ورد بايدن قائلا إنه "لأمر مقزز للغاية" أن ترامب "يتعامل مع الناس على أساس لون بشرتهم، وأصلهم القومي، ومن أين جاءوا"، مضيفا أنه "لم يفعل أي رئيس يشغل المنصب هذا قط... لم يفعل هذا أي رئيس جمهوري. ولم يفعله رئيس ديمقراطي. لدينا عنصريون وهم موجودون وسعوا لأن يكون لديهم رئيس منتخب. وهو أول من قام بذلك".

وردت كاترينا بيرسون، وهي من كبار مستشاري حملة ترامب واصفة تصريحات بايدن بأنها "إهانة لذكاء الناخبين السود" وقالت إن ترامب "يحب الجميع... ويعمل بجد لتمكين جميع الأمريكيين".

وامتلك عدد من الرؤساء الأمريكيين عبيدا أو أيدوا سياسات منها قمع الأمريكيين الأصليين وعزل الأمريكيين السود. وقالت جامعة برينستون الشهر الماضي إنها حذفت اسم الرئيس السابق وودرو ويلسون من الجامعة، استنادا إلى تفكيره وسياساته العنصرية.

وأصبحت العنصرية قضية رئيسية مع اشتعال الاحتجاجات بسبب مقتل أمريكيين سود عزل على أيدي الشرطة في أعقاب وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود لقي حتفه عندما جثا ضابط أبيض في منيابوليس بركبته على عنقه لأكثر من ثماني دقائق.

فرانس24/ رويترز

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