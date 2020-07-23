داليتش يواصل مهمته مع كرواتيا حتى كأس العالم 2022

كيريل كودريافتسيف ا ف ب/ارشيف

المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش بعد تتويج منتخب بلاده لكرة القدم بالميدالية الفضية لكأس العالم في روسيا، في 15 تموز/يوليو 2018.

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زغرب (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم الخميس تمديد عقد المدرب زلاتكو داليتش الذي قاد المنتخب الوطني الى مركز الوصيف في نهائيات كأس العالم 2018، حتى النسخة المقبلة من المونديال في قطر 2022.

وأفاد الاتحاد في بيان أن عقد المدرب الذي تولى مهامه في تشرين الأول/أكتوبر 2017 كان ينتهي هذا الصيف، لكن "بالنسبة لنا، لم يكن هناك من شك حول من سيقود المنتخب حتى كأس أوروبا" التي كانت مقررة هذا الصيف، وتم تأجيلها حتى صيف 2021 بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "مدد المدرب زلاتكو داليتش عقده حتى نهاية كأس العالم 2022 في قطر".

بدوره قال رئيس الاتحاد ولاعب المنتخب السابق دافور شوكر "يسعدني جدا أن أرى أننا مددنا تعاوننا (مع داليتش) حتى كأس العالم 2022"، متابعا "وافقنا بسهولة على تمديد العقد.نتائج داليتش تتحدث عن نفسها".

من جانبه، شدد داليتش على انه "لم يكن لدي معضلة حول استمرار التعاون. لدي الكثير من الحافز والطاقة والطموح، وطالما أشعر بذلك، سأقود المنتخب الكرواتي بكثير من الفخر".

وبلغت كرواتيا، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 4,2 مليون نسمة، المباراة النهائية لكأس العالم 2018 في روسيا للمرة الأولى في تاريخها، بقيادة جيل موهوب قاده نجم ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش، قبل أن تخسر أمام فرنسا 2-4.

وسيواجه داليتش (53 عاما) وفريقه العديد من التحديات في الفترة المقبلة، في دوري الأمم الأوروبية، وتصفيات كأس العالم وكأس أوروبا.

وحقق لاعب خط الوسط الدفاعي السابق معظم نجاحه كمدرب في دول الخليج، حيث فاز مع ناديي الفيصلي والهلال السعوديين بلقب مسابقة كأس الملك.

وفي 2014، أشرف على نادي العين الإماراتي حيث تم اختياره مدربا للعام مرتين، وقاده في 2016 إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث خسر أمام جونبوك هيونداي الكوري الجنوبي.

© 2020 AFP