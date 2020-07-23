ريبورتاج: رحلة في كنوز الفن الإسلامي

منذ بداية انتشار الإسلام، أنتج الحرفيون والفنانون المسلمون العديد من الروائع التي ما زالت تشير إلى ثراء وغنى الحضارة الإسلامية. ما يسميه الباحثون بـ"الفن الإسلامي" ويزين أروقة المتاحف العالمية من قبيل اللوفر في باريس ومتروبوليتان في نيويورك، هو في الحقيقة عصارة ما أبدعه حرفيون في بقاع مختلفة من الأرض في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. من إسبانيا إلى المغرب مرورا بالشرق الأوسط والهند إلى حدود الصين، ومن الخلافة الأموية إلى الخلافة العثمانية مرورا بإمارات وممالك شهدت عصور الازدهار والرفاه التي تشهد عليه إنتاجات فنانينها.

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منذ بداية انتشار الإسلام، أنتج الحرفيون والفنانون المسلمون العديد من الروائع التي ما زالت تشير على ثراء وغنى الحضارة الإسلامية. ما يسميه الباحثون بـ"الفن الإسلامي" ويزين أروقة المتاحف العالمية من قبيل اللوفر في باريس ومتروبوليتان في نيويورك، هو في الحقيقة عصارة ما أبدعه حرفيون في بقاع مختلفة من الأرض في القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا. من إسبانيا إلى المغرب مرورا بالشرق الأوسط والهند إلى حدود الصين. ومن الخلافة الأموية إلى الخلافة العثمانية مرورا بإمارات وممالك شهدت عصور الازدهار والرفاه التي تشهد عليه إنتاجات فنانينها.

في هذا الوثائقي لمحة عن أبرز الإنتاجات الفنية سواء كانت نحتا أو معمارا أو رسوما أو مخطوطات، أبدعتها شعوب بتقاليد وتعبيرات فنية مختلفة عبرت التاريخ لتبهر أعين الباحثين وزوار المتاحف. تحف استعملت فيها الأحجار الكريمة والذهب والخشب النفيس والجص والفخار وأرفع الأثواب وزينها الخط العربي وآيات قرآنية وأشعار ورسوم حيوانات خرافية.

من خلال شهادات لباحثين ومسؤولين وقيمين عن المتاحف نكتشف كيف صنعت الأحداث الثقافية والسياسية "الفن الإسلامي"، الذي لا يقتصر على البعد الديني، وكيف تنتقل الخبرات بين الثقافات، لتصنع المشترك الثقافي الإنساني بين شعوب العالم.

فرانس24

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