فياريال يعلن تعيين أوناي ايمري مدربا جديدا خلفا لكاييخا

دانيال ليل-اوليفاس ا ف ب/ارشيف

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مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي فياريال الاسباني لكرة القدم الخميس تعيين أوناي ايمري مدربا جديدا لثلاثة أعوام خلفا لخافي كاييخا، الذي أقيل من منصبه مع نهاية الموسم رغم قيادته الفريق إلى المركز الخامس المؤهل الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" للموسم المقبل.

وقال النادي في بيان إن "فياريال توصّل الى اتفاق مع أوناي ايمري لتولي المدرب الباسكي منصب المدير الفني للفريق الاصفر للأعوام الثلاثة المقبلة".

وأقيل ايمري (48 عاما) من أرسنال الانكليزي في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بعد سلسلة من سبع مباريات من دون فوز لفريق "المدفعجية" كانت الأسوأ منذ عام 1992، بعد وصوله الى ملعب "الامارات" في أيار/مايو 2018 خلفا للفرنسي الشهير ارسين فينغر.

وقاد ايمري النادي اللندني الى نهائي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام غريمه تشلسي، علما أنه حقق لقب المسابقة القارية الرديفة ثلاث مرات تواليا بين عامي 2014 و2016 مع اشبيلية.

وأشرف الاسباني على باريس سان جرمان الفرنسي بين 2016 و2018 وقاده الى لقب الدوري عام 2018، ولقبين في كل من الكأس وكأس الرابطة.

وكانت إقالة كاييخا مفاجئة بعد أن استلم الإدارة الفنية لفريق "الغواصة الصفراء" أواخر أيلول/سبتمبر 2017 ونجح في موسمه الأول في قيادته إلى المركز الخامس والتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

وأقيل كاييخا في الموسم التالي وتحديدا في كانون الأول/ديسمبر 2018 بسبب النتائج المخيبة التي وضعت الفريق بين المراكز المؤدية للدرجة الثانية، لكن فياريال لجأ لخدماته مجددا بعد أقل من شهرين من إقالته ونجح في إنقاذه من الهبوط.

وهذا الموسم، وبفضل النتائج الجيدة التي حققها الفريق عقب استئناف المنافسات بعد التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، كرر كاييخا إنجازه موسم 2017-2018 وقاد النادي الى المركز الخامس في الليغا والتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

وجاء رحيل كاييخا بعد يومين من إعلان فياريال مغادرة نجم آخر للنادي هو لاعب وسطه سانتي كازورلا (35 عاما) الذي سيلتحق الموسم المقبل بالسد القطري الذي يشرف عليه أسطورة برشلونة والمنتخب الاسباني تشافي هرنانديز.

© 2020 AFP