فيروس كورونا: العراق يستأنف الرحلات الجوية السياحية بعد أربعة أشهر من التوقف

أعادت السلطات العراقية الخميس فتح مطاراتها أمام الرحلات الجوية السياحية بعد إقفال استمر أربعة أشهر، إثر فرض الحجر الصحي لوقف انتشار فيروس كورونا. وأقلعت عدة طائرات من مطار بغداد الدولي، كما تم فتح مطارات البصرة والنجف، بينما مددت أربيل والسليمانية الإغلاق حتى الأول من أغسطس/آب.

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استأنف العراق الخميس الرحلات الجوية السياحية في أغلب مطاراته، بعد أربعة أشهر من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبلغ وباء كوفيد-19 ذروته في البلاد، حيث يعتبر رفع الحجر أساسيا لدعم الاقتصاد الذي يشهد أسوأ أزماته.

وأقلعت صباح الخميس طائرات عدة من مطار بغداد الدولي إلى لبنان وتركيا، بحسب ما أفاد مراسلون في المكان. وكان الموظفون الذي يضعون كمامات وقفازات يتأكدون من فحوصات الركاب التي يجب أن تثبت خلوهم من الفيروس للتمكن من السفر.

وأعاد مطارا البصرة والنجف في جنوب البلاد فتح أبوابهما الخميس أيضا، فيما مددت أربيل والسليمانية الإغلاق حتى الأول من أغسطس/آب، بحسب ما أشارت سلطات إقليم كردستان.

وكانت بغداد قد شرعت في تخفيف إجراءات الحظر الشامل، على الرغم من تواصل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إذ بلغت مئة ألف مع أكثر من أربعة آلاف وفاة.

كما قلصت السلطات في العراق ساعات الحظر، ليبدأ من الساعة التاسعة والنصف مساء (18:30 ت غ) وحتى السادسة صباحا (03:00 ت غ)، لكن تقرر إعادة فرض الحظر الشامل خلال عيد الأضحى، ليتم رفعه كاملا بعد العيد.

هذا، وأعادت المراكز التجارية فتح أبوابها كذلك، فيما يستمر إغلاق المطاعم والمقاهي التي تكتفي حاليا بالاعتماد على خدمة التوصيل لزبائنها.

فرانس24/ أ ف ب

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