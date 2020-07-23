تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#ليبيا
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

فيروس كورونا: بلجيكا تفرض ارتداء الكمامات في المباني الحكومية والأسواق

نشرت في:

مركز تسوق في بلجيكا. 23 يونيو/حزيران 2020.
مركز تسوق في بلجيكا. 23 يونيو/حزيران 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

بات ارتداء الكمامات الواقية إجباريا في المباني الحكومية والأسواق في بلجيكا، حسبما أعلنته رئيسة الوزراء صوفي فيلمس الخميس، مشيرة إلى أن تشديد الإجراءات يأتي لمواجهة الارتفاع المحسوس في أعداد المصابين بفيروس كورونا. وسجلت البلاد 184 إصابة جديدة يوميا في المتوسط الأسبوع الماضي، بزيادة بنسبة 89 بالمئة.

إعلان

أعلنت رئيسة وزراء بلجيكا صوفي فيلمس الخميس عن تعزيز الإجراءات في مواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتقرر في ضوء ذلك إجبارية وضع الكمامات الواقية في "أي مكان يتجمع فيه عدد كبير من الأشخاص" مثل الأسواق المفتوحة والشوارع التجارية والمباني الحكومية.

وكان ارتداء الكمامة إلزاميا بالفعل منذ 11 يوليو/تموز في المتاجر ودور السينما وأماكن العبادة والمتاحف والمكتبات.

وأصدرت فيلمس التعليمات مع تأجيل خطة تخفيف القيود المفروضة لاحتواء كوفيد-19 إلى الشهر المقبل، بعد ازدياد المخاوف إثر تسجيل إصابات جديدة في الأسابيع الأخيرة وارتفاع عدد المصابين المحالين إلى المستشفيات.

 

 

وإلى جانب ارتداء الكمامات، يفترض أن لا يزيد التواصل الاجتماعي مع أكثر من 15 شخصا في الأسبوع.

في المقابل، أكدت المسؤولة البليجيكية على أهمية اتباع التعليمات بجدية أكبر وأضافت أنه يجب استخدام الكمامات في الحانات والمطاعم.

"ليست نصيحة بل أوامر"

وقالت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحافي إن "الإعلان عن تدابير أشد صرامة يمس بمعنوياتنا، لكننا نفضل اتخاذ هذه الإجراءات اليوم بدلا من أن نندم في الغد... هذه الإجراءات ليست نصيحة بل أوامر".

وتعرف بلجيكا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات منذ أن شرعت في تخفيف العديد من إجراءات الاحتواء. وقد سجلت 184 إصابة جديدة يوميا في المتوسط الأسبوع الماضي، بزيادة بنسبة 89 بالمئة عن الأيام السبعة السابقة.

وارتفع عدد من يدخلون إلى المستشفيات يوميا من 9,7 إلى 12. كما أحصت البلاد أكثر من 64 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء حول العالم، و9808 وفيات، بينها ثلاث الأربعاء.

 

فرانس24/ أ ف ب

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.