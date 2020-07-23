فيروس كورونا: بلجيكا تفرض ارتداء الكمامات في المباني الحكومية والأسواق

بات ارتداء الكمامات الواقية إجباريا في المباني الحكومية والأسواق في بلجيكا، حسبما أعلنته رئيسة الوزراء صوفي فيلمس الخميس، مشيرة إلى أن تشديد الإجراءات يأتي لمواجهة الارتفاع المحسوس في أعداد المصابين بفيروس كورونا. وسجلت البلاد 184 إصابة جديدة يوميا في المتوسط الأسبوع الماضي، بزيادة بنسبة 89 بالمئة.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت رئيسة وزراء بلجيكا صوفي فيلمس الخميس عن تعزيز الإجراءات في مواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتقرر في ضوء ذلك إجبارية وضع الكمامات الواقية في "أي مكان يتجمع فيه عدد كبير من الأشخاص" مثل الأسواق المفتوحة والشوارع التجارية والمباني الحكومية.

وكان ارتداء الكمامة إلزاميا بالفعل منذ 11 يوليو/تموز في المتاجر ودور السينما وأماكن العبادة والمتاحف والمكتبات.

وأصدرت فيلمس التعليمات مع تأجيل خطة تخفيف القيود المفروضة لاحتواء كوفيد-19 إلى الشهر المقبل، بعد ازدياد المخاوف إثر تسجيل إصابات جديدة في الأسابيع الأخيرة وارتفاع عدد المصابين المحالين إلى المستشفيات.

La situation est sérieuse. C’est pourquoi nous agissons à deux niveaux : national, avec des nouvelles mesures ; communal, avec les Bourgmestres. Chacun est acteur de cette crise. Agissons collectivement pour freiner le retour du #Coronavirus. https://t.co/BSPvb9fAAj — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) July 23, 2020

وإلى جانب ارتداء الكمامات، يفترض أن لا يزيد التواصل الاجتماعي مع أكثر من 15 شخصا في الأسبوع.

في المقابل، أكدت المسؤولة البليجيكية على أهمية اتباع التعليمات بجدية أكبر وأضافت أنه يجب استخدام الكمامات في الحانات والمطاعم.

"ليست نصيحة بل أوامر"

وقالت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحافي إن "الإعلان عن تدابير أشد صرامة يمس بمعنوياتنا، لكننا نفضل اتخاذ هذه الإجراءات اليوم بدلا من أن نندم في الغد... هذه الإجراءات ليست نصيحة بل أوامر".

وتعرف بلجيكا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات منذ أن شرعت في تخفيف العديد من إجراءات الاحتواء. وقد سجلت 184 إصابة جديدة يوميا في المتوسط الأسبوع الماضي، بزيادة بنسبة 89 بالمئة عن الأيام السبعة السابقة.

وارتفع عدد من يدخلون إلى المستشفيات يوميا من 9,7 إلى 12. كما أحصت البلاد أكثر من 64 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء حول العالم، و9808 وفيات، بينها ثلاث الأربعاء.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك