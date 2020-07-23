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لودريان في بيروت: كيف يمكن لفرنسا أن تساعد لبنان على تجنب الانهيار الاقتصادي؟

صورة ملتقطة من الشاشة. © فرانس24

حل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس في لبنان في زيارة تستغرق يومين، تعقد عليها الآمال للمساعدة في إخراج هذا البلد من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يتخبط فيها. وفي هذا السياق، قال محرر الشؤون الدولية في فرانس24 خالد الغرابلي إن "لبنان يحتاج إلى المال لأن الوضع الاقتصادي على وشك الانهيار.. الحكومة اللبنانية قررت التوقف عن سداد سندات الديون بالعملة الأجنبية منذ مارس/آذار، ديون لبنان وصلت إلى أكثر من 90 مليار دولار". وأضاف الغرابلي "لودريان لم يذهب إلى لبنان بالمال، بل ليطالب اللبنانيين بالقيام بإصلاحات". فما هي الإصلاحات المطلوبة من لبنان؟