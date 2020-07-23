ليبيا: ماكرون يقول إن الاتحاد الأوروبي سيرتكب خطأ جسيما إذا ترك أمنه في المتوسط "في يد أطراف أخرى"

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إيمانويل ماكرون في ميزبيرغ قرب برلين، في 29 يونيو/حزيران 2020.

قال الرئيس الفرنسي الخميس إن الاتحاد الأوروبي سيرتكب خطأ جسيما إذا ترك أمنه في المتوسط "في يد أطراف أخرى". وأضاف أن "الأمر يتعلق بصراع على النفوذ لا سيما من جانب تركيا وروسيا اللتين تؤكدان وجودهما أكثر فأكثر وفي مواجهة ذلك لا يفعل الاتحاد الأوروبي حتى الآن شيئا يذكر".

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قال الرئيس الفرنسي اليوم الخميس في تصريح صحفي إن الاتحاد الأوروبي سيرتكب خطأ جسيما إذا لم يرد على الاستفزازات في شرق البحر المتوسط.

وتابع أمام الصحافيين وهو يقف بجانب نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس: "سيكون من الخطأ الجسيم أن نترك أمننا في منطقة البحر المتوسط في يد أطراف أخرى. هذا ليس خيارا لأوروبا وهذا شيء لن تدعه فرنسا يحدث".

وأضاف إنه يريد فرض المزيد من العقوبات على منتهكي المجال البحري اليوناني والقبرصي.

وصرح ماكرون "في هذا الجزء من البحر المتوسط، الذي يعتبر حيويا لبلدينا.. تعد قضايا الطاقة والأمن جوهرية. الأمر يتعلق بصراع على النفوذ لا سيما من جانب تركيا وروسيا اللتين تؤكدان وجودهما أكثر فأكثر وفي مواجهة ذلك لا يفعل الاتحاد الأوروبي حتى الآن شيئا يذكر".

فرانس24/ رويترز

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