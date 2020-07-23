محكمة جزائرية تقضي بالسجن 18 شهرا نافذة بحق إبراهيم لعلامي أحد رموز الحراك

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قضت محكمة جزائرية الخميس بالسجن 18 شهرا نافذة بحق إبراهيم لعلامي، أحد رموز الحراك الشعبي والذي خرج بمفرده في مدينة برج بوعريريج (شرق) في فبراير/شباط 2019، للتظاهر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك قبل تسعة أيام على اندلاع الحراك الشعبي الذي أدى إلى استقالة بوتفليقة وأحدث تغييرات جذرية في البلاد.

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أصدرت محكمة برج بوعريريج جنوب شرق العاصمة الجزائرية الخميس، حكما بالسجن 18 شهرا نافذة على إبراهيم لعلامي، أحد رموز الحراك الشعبي، وفق مصادر متطابقة.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إن لعلامي المحتجز منذ 3 يونيو/حزيران قد حوكم بعدة تهم بينها "إهانة هيئة نظامية وإهانة موظف".

وأفادت اللجنة على صفحتها في موقع فيس بوك إنها "عقوبة ثقيلة بالسجن 18 شهرا وغرامة بمليون دينار"، ما يعادل 6750 يورو.

وفي هذا السياق، صرح نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، "توقعنا الإفراج عنه، (...) هذا أمر غير مفهوم ولا يسير في اتجاه التهدئة وبداية الحل السياسي... هذا مقلق".

كما استنكر صالحي "الغرامة الثقيلة جدا بحق الشاب". والتي جاءت بعد أن جمع القاضي الغرامات على جميع القضايا التي حوكم عنها لعلامي في هذه المحاكمة.

وسجن إبراهيم لعلامي في البداية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم تم الإفراج عنه في 16 أبريل/نيسان. واعتقل حينها بتهمة "التحريض على التجمع غير المسلح" عندما دعا إلى التظاهر عدة مرات.

من أوائل المتظاهرين

وخرج الخياط الشاب بمفرده في برج بوعريريج في فبراير/شباط 2019 حاملا لافتة كبيرة ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وبعد تسعة أيام اندلع "الحراك" السلمي الذي لم يسبق له مثيل في الجزائر وأدى إلى استقالة بوتفليقة قبل عام.

وتم محاكمة لعلامي على أساس قانون عقوبات جديد اعتمد في أبريل/نيسان وندد به نشطاء حقوق الإنسان، خشية إتاحة تدخل الدولة في الحق في حرية التعبير.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، يوجد حتى اليوم، نحو 60 سجين رأي خلف القضبان في الجزائر، معظمهم بسبب ما نشروه على فيس بوك.

فرانس24/ أ ف ب

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