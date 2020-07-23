موتو جي بي: ماركيز مؤهل لخوض جائزة الأندلس بعد أيام من الجراحة

صورة موزعة الموقع الالكتروني لبطولة العالم للدراجات النارية/ا ف ب/ارشيف

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شريش (إسبانيا) (أ ف ب)

منح فريق هوندا بطل العالم الإسباني مارك ماركيز الضوء الأخضر للمشاركة في سباق جائزة الأندلس الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة "موتو جي بي"، بعد يومين من خضوعه لعملية جراحية لمعالجة كسر.

وكتب الفريق عبر حسابه على "تويتر" الخميس، أن ماركيز "مؤهل للقيادة"، مرفقا التعليق المقتضب بصورة لبطل العالم ست مرات للفئة الأولى، بعد خضوعه لفحص طبي على حلبة خيريز.

وظهر ماركيز على دراجة نارية صغيرة خلف دراج، رافعا إبهام اليد اليسرى كإشارة الى ان الأمور على ما يرام.

وكان فريق هوندا قد أعلن الثلاثاء خضوع ماركيز (27 عاما) لعملية جراحية لمعالجة كسر في العضد الأيمن أصيب به جراء سقوطه على حلبة خيريز في جائزة إسبانيا الكبرى الأحد، والتي كانت المرحلة الأولى من البطولة لفئة "موتو جي بي" بتأخير أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأتى خروج ماركيز عن المسار لفقدانه السيطرة على دراجته في اللفة 20 من السباق الذي انتهى بتحقيق الفرنسي فابيو كارتارارو (ياماها) فوزه الأول في موتو جي بي.

كما سيتمكن من المشاركة في السباق المقبل، سائق آخر تعرض لحادث على حلبة خيريز، هو دراج هوندا البريطاني كال كروتشلو الذي خضع لعملية جراحية في الرسغ الأيسر بعد سقوطه خلال لفة الاحماء.

وسيعود أيضا دراج ياماها الإسباني أليكس رينس الذي غاب عن السباق الأول بسبب آلام في الكتف جراء حادث خلال التجارب الرسمية السبت الماضي.

© 2020 AFP