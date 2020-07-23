وزير خارجية فرنسا يعتبر أنه لا بديل أمام لبنان عن برنامج صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة
نشرت في:
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان خلال زيارته إلى بيروت الخميس أنه لا خيار أمام لبنان سوى برنامج صندوق النقد الدولي لمساعدته في الخروج من أزمته المالية والاقتصادية الحادة.
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الخميس إنه لا بديل أمام لبنان عن برنامج صندوق النقد الدولي لمساعدته في الخروج من أزمته المالية والاقتصادية الحادة.
وصرح لو دريان أيضا خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارة رسمية لبيروت بأن الحاجة للتغيير والإصلاح في لبنان "معروفة للجميع"، مضيفا أن فرنسا مستعدة لحشد الدعم إذا كانت هناك إصلاحات ملموسة.
وتأتي تصريحات لودريان خلال زيارة يؤديها إلى لبنان هي الأولى لمسؤول غربي منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء حسان دياب.
وتتزامن الزيارة مع منعطف خطير يمربه لبنان حيث يتهاوى الاقتصاد تحت وقع ارتفاع أسعار الليرة أمام الدولار وانهيار الحياة الاقتصادية، ما دفع لبنان إلى استجداء المساعدات الخارجية.
ويسعى لودريان خلال هذه الزيارة لإقناع المسؤولين اللبنانيين بالقيام بالإصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي ليتمكن من الحصول على مساعدات تنتشله من هذا الوضع الحرج.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوماشترك