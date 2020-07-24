إسرائيل تقول إنها ضربت أهدافا عسكرية سورية ردا على هجوم عند حدودها

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القدس (أ ف ب)

أعلنت إسرائيل مساء الجمعة أنها ضربت أهدافا عسكرية في الجنوب السوري ردا على إطلاق نار من سوريا في وقت سابق من اليوم نفسه.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "أغارت مروحيات حربية قبل قليل على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، وذلك ردًا على اطلاق النار باتجاه هضبة الجولان في وقت سابق اليوم".

وأضاف "خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية".

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر عسكري أنه "في تمام الساعة الحادية عشرة قبيل منتصف الليل (20,00 ت غ)، استهدفت الحوامات الإسرائيلية المعادية بصواريخ م/د (مضادة للدروع) ثلاث نقاط على الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة مما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة وبعض الحرائق في الأحراج".

وفي وقت مبكر الجمعة، قال بيان للجيش الاسرائيلي إن انفجارات دوت عند الجانب السوري من السياج الحدودي في الجولان المحتل أدت الى تضرر سيارات ومبنى مدني في الجانب الاسرائيلي.

وأضاف الجيش إنه يحقق في الحادث، وانه لم يتضح على الفور ما اذا كانت هناك محاولة لهجوم على مواقع إسرائيلية من داخل سوريا.

© 2020 AFP