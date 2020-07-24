إلغاء جميع منافسات كرة المضرب 2020 في الصين بسبب فيروس كورونا

نيكولاس أسفوري ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

الأسترالية أشلي بارتي خلال مشاركتها في دورة ووهان الصينية الدولية في 26 أيلول/سبتمبر 2018.

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شنغهاي (أ ف ب)

أعلنت رابطتا المحترفين والمحترفات في كرة المضرب الجمعة إلغاء جميع المنافسات المقررة في الصين حتى نهاية العام 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويشكل هذا القرار الذي صدر عقب إعلان السلطات الصينية إلغاء جميع المسابقات الرياضية الدولية لعام 2020، ضربة قوية للكرة الصفراء التي تبحث عن التطور في البلد الأكثر سكانا في العالم.

وقال رئيس رابطة اللاعبات المحترفات ستيف سايمون "نحن مستاؤون جدا لعدم تمكننا من إقامة أحداثنا من الطراز العالمي في الصين هذا العام".

واضاف "لكننا نحترم القرار الذي اتخذته (السلطات الصينية) ونتطلع للعودة الى الصين في اسرع وقت ممكن في الموسم المقبل".

ومن بين الأحداث التي تم إلغاؤها بطولة ووهان المفتوحة والتي كانت تعد بتأثير رمزي قوي في أول مدينة في العالم تأثرت بفيروس كورونا المستجد في نهاية العام الماضي، فضلا عن بطولة الماسترز الختامية في شينزين.

واتخذ القرار ذاته لدى الرجال على الخصوص إلغاء دورة شنغهاي للماسترز وبطولة الصين المفتوحة (للرجال والسيدات) في بكين.

وقال رئيس رابطة اللاعبين المحترفين أندريا غاودنتسي "منذ بداية الوباء، كان موقفنا دائمًا اتباع القرارات المحلية".

وأضاف "نحن نحترم قرار الحكومة الصينية القيام بما هو أفضل للبلاد في مواجهة وضع عالمي غير مسبوق".

© 2020 AFP