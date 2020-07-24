الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى رفع رسومها الجمركية عن بضائعه "فورا"

دعا الجمعة الاتحاد الأوروبي على لسان المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوغان الولايات المتحدة إلى رفع فوري للرسوم الجمركية "غير المبررة المفروضة على المنتجات الأوروبية"، كما حذر هوغان من أنه في ظل "غياب تسوية، سيكون الاتحاد الأوروبي مستعدا لاستخدام الحقوق الخاصة به بفرض عقوبات" على واشنطن، جاء ذلك عقب تقدم الصناعات الجوية الأوروبية باقتراح لتسوية نزاعها القديم مع منافستها الأمريكية بوينغ.

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بادرت مجموعة الصناعات الجوية الأوروبية الجمعة بتقديم اقتراح يهدف إلى تسوية نزاع قديم جدا مع منافستها الأمريكية بوينغ، من المفترض، بحسب الاتحاد الأوروبي، أن يدفع الولايات المتحدة إلى رفع "فوري" للإجراءات الانتقامية التجارية التي تقررت على أساس الخلاف بين المجموعتين.

وقال المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوغان الجمعة إن "الرسوم الجمركية غير المبررة على المنتجات الأوروبية غير مقبولة"، داعيا الولايات المتحدة إلى رفعها "فورا" بعد إعلان إيرباص اقتراحها.

وحذر من أنه "في غياب تسوية، سيكون الاتحاد الأوروبي مستعدا لاستخدام الحقوق الخاصة به بفرض عقوبات".

تبني عقوبات تقضي بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية

من جهته، صرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أنه "إذا واصلت الولايات المتحدة رفض التفاوض الودي، فلن يكون أمام الاتحاد الأوروبي خيار آخر سوى تبني عقوبات تقضي بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية (...) نحن مصممون على فرض احترام حقوقنا".

وتتواجه المجموعتان الأمريكية بوينغ والأوروبية إيرباص منذ أكتوبر/تشرين الأول 2004 أمام منظمة التجارة العالمية، والسبب هو المساعدات الحكومية التي تدفع للمجموعتين التي يعتبرها كل طرف غير قانونية.

وهذا الخلاف هو أطول وأكثر نزاع تجاري تعقيدا تعالجه منظمة التجارة العالمية.

وأعلنت إيرباص الجمعة أنها "ستمتثل بالكامل" لقواعد منظمة التجارة العالمية.

عمليا، تفاهمت المجموعة الأوروبية مع الحكومتين الفرنسية والإسبانية لدفع فوائد أكبر على السلف التي يجب تسديدها ووافقت عليها باريس ومدريد عند إطلاق برنامج طائرات الرحلات الطويلة إيه350.

16 عاما من الخلاف

ونظام السلف التي يجب إعادتها، يسمح بالحد من المخاطر المالية التي يخوضها الصناعيون عند إطلاق مشاريع واسعة.

وقالت "إيرباص" في بيان إن معدلات الفوائد باتت "تطابق ما تعتبره منظمة التجارة العالمية معدلات فائدة ومعايير تقييم للمخاطر المرتبطة" بالمشروع.

وأوضحت المجموعة الصناعية الأوروبية "بعد 16 عاما من الخلاف، يتعلق الأمر بالمرحلة الأخيرة لإنهاء هذا الخلاف الطويل وإزالة كل مبرر للرسوم الجمركية الأمريكية".

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لإيرباص غيوم فوري "لبينا كل مطالب منظمة التجارة العالمية وهذه التعديلات الإضافية" لنظام السلف "الخاصة بطائرة إيه35 تدل على أن إيرباص لم تهمل أي تفصيل للتوصل إلى حل".

وتابع "أنها إشارة واضحة لدعم الذين يعانون من التأثير القاسي للتعرفات الجمركية" التي فرضها الممثل الأمريكي للتجارة "خصوصا في وقت تتضرر فيه كل الصناعات بسبب انعكاسات أزمة كوفيد-19".

"جدية" الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية

أوضح مصدر قريب من الملف أن المجموعة الأوروبية "لم ترغب في الانتظار أكثر من ذلك" وأرادت أن تبرهن على أنها "جدية" في رغبتها في الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وأضافت أنه لا يوجد التزام قانوني للقيام بذلك، موضحة أنها تأمل أن "تدرك الولايات المتحدة أنها مبادرة حقيقية".

وسمحت منظمة التجارة العالمية للولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بفرض رسوم على سلع وخدمات بقيمة 7,5 مليارات دولار (6,8 مليارات يورو) من السلع والخدمات الأوروبية المستوردة كل عام.

وهي أكبر عقوبة تفرضها منظمة التجارة العالمية على الإطلاق.

ومنذ ذلك الحين ، فرضت واشنطن رسوما عقابية على بعض المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بينها النبيذ والجبن والزيتون، بنسبة تصل إلى 25 بالمئة.

ورفعت الضرائب الجمركية من عشرة بالمئة على طائرات إيرباص إلى 15 بالمئة في مارس/آذار. وهي تؤثر على شركات الطيران الأمريكية التي تشتري من المجموعة الصناعية الأوروبية.

وفي إجراء مماثل، ينتظر الاتحاد الأوروبي من منظمة التجارة العالمية أن تجيز له فرض رسوم جمركية أيضا ردا على المساعدات المالية غير المبررة التي تدفعها واشنطن هذه المرة إلى بوينغ. ويتوقع أن يصدر القرار في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول، حسب مصدر قريب من الملف.

وخلال هذه الحرب التي يتبادل فيها الجانبان الضربات، أكدت كل من بوينغ وإيرباص أنها امتثلت لقواعد منظمة التجارة العالمية مرات عدة.

فرانس24/ أ ف ب

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