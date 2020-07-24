المفوضية الأوروبية تؤكد قدرة نوكيا وإريكسون على بناء شبكة الجيل الخامس

ماركو اولاندر ليتيكوفا/ا ف ب

صورة تظهر شعار شركة "نوكيا" الفنلندية للاتصالات في الثاني من آذار/مارس 2020 في إيسبو في فنلندا

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بروكسل (أ ف ب)

أكدت المفوضية الأوروبية الجمعة أن مجموعتي نوكيا وإريكسون يمكنهما تزويد الاتحاد الأوروبي بكل ما يحتاجه لتطوير البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس (5 جي) إذا تطلب الأمر استبعاد مجموعة هواوي الصينية لأسباب أمنية.

وأكد مسؤول أوروبي أن "المجموعتين الأوروبيتين قادرتان على توفير ما تحتاجه أوروبا".

وأضاف أن ثلاث مجموعات تقدم حلولاً كاملة لاتصالات الجيل الخامس هي الفنلندية نوكيا والسويدية إريكسون والصينية هواوي، وأن مجموعات أخرى مثل سامسونغ الكورية و"زد تي إي" الصينية تقدم حلولاً لجزء من الشبكة.

وأكدت المفوضية في تقرير نشر الجمعة أن الأمن يجب أن يأتي أولا عند اختيار الموردين.

وأوضح مفوض السوق الداخلية تييري بريتون أنه "من المهم أكثر من أي وقت مضى ضمان مستوى عالٍ من الأمان عند نشر شبكات 5 جي في الاتحاد الأوروبي في ضوء الاحتياجات المتزايدة للبنية التحتية الرقمية في اقتصاداتنا".

وأضاف في بيان "بالتعاون مع الدول الأعضاء، نحن ملتزمين بوضع إجراءات موثوقة ومنسقة ليس فقط لضمان الأمن السيبراني للجيل الخامس ولكن أيضًا لتعزيز استقلاليتنا التكنولوجية".

وشدد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر على أن "سلامة شبكات الاتصالات هي حجر الزاوية في هندسة آمنة في جميع الدول الأعضاء". وقال إن الأمر يتعلق "بالحد قدر الإمكان من جميع المخاطر التقنية وغير التقنية".

تتولى ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ الأول من تموز/يوليو.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي "تحديد الموردين الذين قد يطرحون مخاطر عالية".

وقال المسؤول الأوروبي "إن الاتحاد الأوروبي لا يعارض أي شركة ... لكن إحدى أولوياته هي تجنب الاعتماد على الموردين الذين يطرحون مخاطر".

قبل عشرة أيام، أعلنت المملكة المتحدة التي تستعد للانفصال عن الاتحاد الأوروبي أنها ستزيل من شبكة الجيل الخامس جميع المعدات التي تنتجها هواوي بسبب وجود مخاطر أمنية.

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستحظر شراء معدات جديدة من هواوي بعد نهاية سنة 2020، وسيتعين سحب المعدات الحالية بحلول عام 2027.

ورحبت الإدارة الأميركية بقرار لندن ونددت به بكين واعتبرته "مسيّساً".

وقالت شركتا نوكيا وإريكسون إنهما قادرتان على الحلول محل هواوي في المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه يمكن أن تنتقم الصين من نوكيا وإريسكون إذا منع الاتحاد الأوروبي هواوي من أن تكون أحد موردي سوق شبكات الجيل الخامس.

© 2020 AFP