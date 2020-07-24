تفاقم مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان وتشاؤم بشأن قدرة السلطات على إيجاد حلول

منظر عام للعاصمة اللبنانية بيروت. © صور ملتقطة من شاشة فرانس24

باتت مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر في لبنان تؤرق السكان الذين يعانون بالفعل من أوضاع اقتصادية متردية، فهي لا تنفك عن تتفاقم يوما تلو الآخر. وأضحت شريعة واسعة من الشعب على قناعة بسير الأمور من سيئ إلى أسوأ وبعجز الدولة عن حل هذه المشكلة. فمع انقطاع الكهرباء لأكثر من عشر ساعات يوميا يلجأ المواطن اللبناني إلى الشركات الخاصة لدفع اشتراك إضافي من أجل توفير الطاقة اللازمة لتشغيل الأجهزة الكهربائية في البيوت وهو ما يحمله عبئا اقتصاديا زائدا بدفعه الفاتورة مرتين.