جمعية مصارف لبنان تهدد بالانسحاب من محادثات مع وزارة المالية حول خطة التعافي

في إطار محادثاتها مع وزارة المالية بشأن خطة التعافي، هددت جمعية مصارف لبنان الخميس في بيان بالانسحاب، حيث اعتبرت "أن الأجواء التي سادت اجتماع اليوم في وزارة المالية قد أعادت الأمور إلى نقطة الصفر."

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هددت جمعية مصارف لبنان الخميس بالانسحاب من محادثات صندوق النقد الدولي، التي يعوقها خلاف بشأن نطاق الخسائر المالية الضخمة التي سيتكبدها لبنان.

وتضمن بيان للجمعية أن "الأجواء التي سادت اجتماع اليوم في وزارة المالية قد أعادت الأمور إلى نقطة الصفر بحيث أنها لا تشجع على المضي قدما نحو تفاهم الأطراف المعنية... عدم متابعة المفاوضات من قبل جمعية المصارف احتمال وارد".

أعقب ذلك صدور بيان يكاد يطابق فحوى البيان الأول لكن دون ذكر احتمال الانسحاب.

فرانس24/ رويترز

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