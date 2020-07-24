غوغل لا تستخدم تسمية فلسطين على خدمة خرائطها

صورة لشعار غوغل ثلاثي الأبعاد في رسم توضيحي ملتقطة في 12 أبريل/نيسان 2020.

تناقلت مؤسسات إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدّة حول العالم خبرا يفيد عن حذف اسم فلسطين عن خرائط غوغل، لكن اسم فلسطين لم يكن أصلا مدرجا على هذه الخرائط، وفق ما أكدت المجموعة.

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نشرت مؤسسات إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدة حول العالم ومنها اللغة العربية، إذ جاء بلغة الضاد "محرك غوغل يحذف اسم فلسطين من خرائطه ويُبدلها باسم دولة الاحتلال".

وأفاد الخبر بحذف اسم فلسطين عن خرائط غوغل، وردت مجموعة غوغل أن اسم فلسطين لم يكن أصلا مدرجا على هذه الخرائط.

وجمع المنشور بالعربية من الصفحة المدرجة أعلاه وحدها نحو تسعة آلاف مشاركة، إضافة إلى آلاف المشاركات من صفحات أخرى وبلغات أخرى.

وتبيّن لفريق تقصّي صحّة الأخبار، أن هذا الخبر ظهر قبل سنوات، ثم عاد وانتشر مؤخرا على نطاق واسع، في وقت أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عزمه على تنفيذ خطة ضمّ مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن.

مجموعة غوغل ترد "لم نغيّر شيئاً!"

لكنّ القول إن غوغل حذفت اسم فلسطين عن خرائطها ادّعاء خاطئ، إذ أكدت متحدّثة باسم المجموعة أنه لم يتم إدخال أي تعديلات حديثاً على خرائط المنطقة، مشيرة إلى أن اسم فلسطين لم يكن مستخدماً أصلاً في خدمة خرائط غوغل.

وأشارت المتحدّثة إلى مقالين نُشرا في العام 2016، في موقع متخصص بالتكنولوجيا، والثاني في صحيفة "لوموند" الفرنسية، لفتت غوغل فيهما إلى عدم استخدام اسم فلسطين في خرائطها.

اسم فلسطين غير مستخدم في وسائل الإعلام والخرائط الغربية وهذا ما أكدته كريستين لونبرغر، الأستاذة في جامعة كورنيل، إذ قالت "كلمة فلسطين لا يمكن أن تكون استخدمت في هذه الخرائط".

وأوضحت أن "كلمة فلسطين في الخرائط ترتبط بفلسطين التاريخية، أي قبل إعلان دولة إسرائيل، ولا تستخدم عادة في وسائل الإعلام الغربية" للدلالة على الأراضي الفلسطينية، "بل تستخدم لهذه الغاية عبارتا: الضفة الغربية وقطاع غزة".

خطة إسرائيلية بين تأييد أمريكي ورفض فلسطيني وأوروبي

وبموجب الاتفاق الذي تشكلت على أساسه الحكومة الائتلافية الحالية في إسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو، تم تحديد الأول من يوليو/تموز موعدا لإعلان إستراتيجية تنفيذ جزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، يتعلق بضم المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة غور الأردن الإستراتيجية في الضفة الغربية.

لكن لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي إسرائيلي بشأن الضم، وأكدت إسرائيل فقط أن المحادثات تتواصل بين المسؤولين الأمريكيين والمسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.

ويرفض الفلسطينيون بشكل قاطع الخطة الأمريكية التي أعلن عنها في أواخر يناير/كانون الثاني، وواجهت كذلك معارضة عدد من دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وتدعم الخطة الأمريكية ضمّ إسرائيل المستوطنات ومنطقة غور الأردن الإستراتيجية في الضفة الغربية المحتلة. وتدعو الى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، عاصمتها في ضواحي القدس الشرقية المحتلة.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية بنظر القانون الدولي.

فرانس24/ أ ف ب

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