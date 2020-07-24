فيفبرو تعلّق عضوية رابطة لاعبي كرة القدم في ساحل العاج لرفضها دعم دروغبا

سيا كامبو ا ف ب/ارشيف

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أبيدجان (أ ف ب)

علّق الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) عضوية رابطة لاعبي كرة القدم في ساحل العاج لرفضها دعم ترشيح اللاعب الدولي السابق ديدييه دروغبا لرئاسة الاتحاد الوطني بحسب تقارير صحافية الخميس.

وأعلن "فيفبرو" في رسالة مؤرخة بيوم الخميس إلى رئيس الرابطة سيريل دومو، جاء فيها "نحن فيليب بيات رئيس "فيفبرو"، ويوناس باير-هوفمان، الأمين العام، نعلن تعليق عضوية رابطة لاعبي كرة القدم في ساحل العاج بأثر فوري"، واشارت الرسالة إلى أن "تدخله (دومو) الاستثنائي" محفز بـ"إلحاح شديد".

ويأتي تعليق عضوية الرابطة العاجية بعد اصدارها قرارا في 13 تموز/يوليو بعدم دعم دروغبا للترشح لرئاسة الاتحاد في الانتخابات المقررة في الخامس أيلول/سبتمبر.

ومنحت الرابطة دعمها لنائب الرئيس الحالي لاتحاد اللعبة ادريس ديالو ما قد يؤدي إلى استبعاد المهاجم السابق لتشلسي الإنكليزي ومرسيليا الفرنسي من السباق الرئاسي لانه لم يحصل حتى الآن على اي دعم.

من بين المجموعات الخمس التي يمكنها دعم المرشحين، قامت أربع مجموعات باختيار مرشحها بالفعل، وحدها رابطة الأطباء لم تعلن بعد عن مرشحها.

واعتبر "فيفبرو" في رسالته اللاذعة أن "القرار المجحف" الذي اتخذته الرابطة العاجية من المرجح أن "يؤثر سلبيا، في ساحل العاج وخارجها، على الدفاع عن حقوق لاعبي كرة القدم، وهو الهدف ذو الأولوية بالنسبة لـ"فيفبرو" وأعضائها".

واضافت الرسالة "الرابطات والنقابات الأعضاء في +فيفبرو+ هي في خدمة لاعبي كرة القدم وتقديم مطالبهم أو شكاويهم. ومع ذلك، فإن قراركم يظهر تجاهلا صارخا لهذا الالتزام وعدم مراعاة الأعضاء".

وأشار "فيفبرو" إلى أن رابطة لاعبي كرة القدم في ساحل العاج "ارتكبت العديد من الانتهاكات القانونية الخطيرة في السنوات الأخيرة".

وتابع "تعليق العضوية يعني ان الرابطة تفقد على الفور كل حقوقها كعضو في +فيفبرو+ بما في ذلك حقوق الدخل".

© 2020 AFP