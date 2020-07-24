كأس فرنسا: نيمار يمنح باريس سان جرمان لقبه الثالث عشر

فرانك فيف ا ف ب

مهاجم باريس سان جرمان البرازيلي نيمار يحتفل مع زميله الارجنتيني انخل دي ماريا بعد تسجيل الاول هدف المباراة في مرمى سانت اتيان في نهائي كأس فرنسا. 24 تموز/يوليو 2020

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باريس (أ ف ب)

منح المهاجم البرازيلي نيمار فريقه باريس سان جرمان لقبه الثالث عشر في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى سانت اتيان 1-صفر في النهائي على ملعب سان دوني في ضواحي العاصمة الفرنسية الجمعة وهي المباراة الاولى الرسمية في فرنسا منذ 10 اذار/مارس الماضي اثر تعليق النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء هدف نيمار في الدقيقة 13 عندما استغل كرة مرتدة من الحارس ليتابعها في سقف الشباك.

ويخوض سان جرمان نهائي كأس الرابطة السبت المقبل ضد ليون قبل المشاركة في دوري ابطال اوروبا الشهر المقبل حيث يلتقي في ربع النهائي مع اتالانتا الايطالي.

بيد ان فريق العاصمة خسر جهود مهاجمه كيليان مبابي الذي تعرض لاصابة في كاحله اثر تدخل عنيف من قائد سانت اتيان لويك بيران الذي كان يخوض مباراته الرسمية الاخيرة قبل الاعتزال نهائيا، فطرده الحكم بعد مراجعة اللقطة بواسطة تقنية المساعدة بالفيديو (في ايه ار) في الدقيقة 25 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وعلى الرغم من النقص العددي في صفوف سانت اتيان الذي كان يخوض اول نهائي له في الكأس منذ ان خسر امام سان جرمان بالذات بركلات الترجيح عام 1982، لم يتمكن الاخير من اضافة اي هدف.

وتوقف نشاط الدوري المحلي في فرنسا في العاشر من اذار/مارس قبل ان تعلن سلطات اللعبة اواخر نيسان/ابريل الغاء الموسم وتتويج باريس سان جرمان بطلا له.

© 2020 AFP