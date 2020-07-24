مقاتلة حربية أمريكية اعترضت طائرة ركاب إيرانية في سماء سوريا

اعترضت مقاتلة أمريكية في سماء سوريا طائرة ركاب إيرانية، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة الخميس. وفي وقت سابق قالت طهران إن طائرة إيرانية في رحلة من طهران إلى بيروت اضطرت لتغيير مسارها في المجال الجوي السوري بعد أن اعترضتها مقاتلة إسرائيلية. وقال مصدر أمني لبناني إن الحادث تسبب بأربع إصابات طفيفة في صفوف الركاب.

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أقرت الولايات المتحدة الخميس أن مقاتلة أمريكية اعترضت طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا بعد ساعات على إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني عن حادث من هذا النوع في المنطقة نفسها، مشيرا إلى اعتراض الطائرة من قبل مقاتلة إسرائيلية.

وسابقا كان التلفزيون الإيراني الرسمي قد أعلن على موقعه الالكتروني أن طائرة حربية إسرائيلية اعترضت طائرة ركاب إيرانية كانت تحلّق في الأجواء السورية، في رحلة من طهران إلى بيروت الخميس، ما أجبر قائدها على تغيير مسارها لتفادي حصول اصطدام.

AR NW GRAB TEHERAN 23H

وقالت القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط إن مقاتلة من نوع "إف-15 كانت تقوم بمهمة جوية روتينية (...) أجرت عملية مراقبة بصرية عادية لطائرة ركاب (تابعة لشركة) ماهان على مسافة آمنة تبلغ حوالى ألف متر عن الطائرة". وتابعت "عندما تعرف قائد الإف-15 على الطائرة على أنها طائرة ركاب لماهان إير، ابتعد بأمان عن الطائرة"، مؤكدة أن عملية "الاعتراض المهنية جرت وفق المعايير الدولية".

ووفق الرواية الإيرانية التي وردت على موقع التلفزيون الإيراني إنه "بينما كانت الطائرة (الإيرانية) في الأجواء فوق سوريا، اقتربت طائرة مقاتلة للكيان الصهيوني من طائرة ماهان إير". وأضاف "بعد هذا العمل الخطير من قبل الطائرة المقاتلة الإسرائيلية، خفض قائد طائرة الركاب ارتفاعها بسرعة لتجنّب التصادم مع المقاتلة الإسرائيلية، ما أدّى إلى جرح عدة ركاب على متنها".

وعرض التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو صوّرها أشخاص على متن طائرة "ماهان إير" تظهر الركاب يصرخون عند تغيير قائد الطائرة لمسارها بشكل فجائي. ونقل تقرير التلفزيون الإيراني عن مصدر لم يسمّه قوله إن الطائرات المقاتلة قد تكون تابعة لإسرائيل أو الولايات المتحدة، واصفا الحادث بأنه "استفزازي وخطير".

من جهته، ذكر التلفزيون الرسمي السوري ووكالة الأنباء الرسمية (سانا) نقلا عن مصادر في الطيران المدني أن "طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اعترضت طائرة مدنية إيرانية في الأجواء السورية بمنطقة التنف ما اضطر الطيار للانخفاض بشكل حاد أدّى لوقوع إصابات طفيفة بين الركاب".

وأشارت المصادر إلى أن الطائرة أكملت طريقها إلى بيروت. وفي بيروت قال مصدر أمني لبناني إن "الطائرة الإيرانية التي جرى اعتراضها فوق الأجواء السورية حطّت في مطار بيروت". وأشار إلى "أربع إصابات طفيفة بين الركاب"، موضحا أن الطائرة كانت تقل "ركابا إيرانييين ولبنانيين".

ويذكر أن إسرائيل شنت مئات الغارات على سوريا منذ بدء الحرب الأهلية هناك عام 2011 مستهدفة مواقع للجيش السوري وقوات تزعم أنها تابعة لإيران ولحزب الله اللبناني حليفي الرئيس بشار الأسد.

فرانس24/ أ ف ب

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