نحو ألف مسلم يشاركون في أول صلاة جمعة بحضور أردوغان في كنيسة آيا صوفيا بعد تحويلها لمسجد

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بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يشارك بين 700 وألف مسلم حوالى الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش في صلاة الجمعة التي ستقام لأول مرة في كنيسة آيا صوفيا السابقة بعد تحويلها إلى مسجد.

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بعد تحويلها إلى مسجد، يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة بأول صلاة للمسلمين في كنيسة آيا صوفيا السابقة في إسطنبول.

وآيا صوفيا تحفة معمارية شيدها البيزنطيون في القرن السادس وكانوا يتوّجون أباطرتهم فيها. وقد أدرجت على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، وتعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في إسطنبول.

ويذكر مجلس الدولة أعلى محكمة إدارية في تركيا بطلب من عدة جمعيات وافق على إبطال قرار حكومي يعود للعام 1934 ينص على اعتبار الموقع متحفا. وفور صدور هذا القرار، أعلن أردوغان تحويل كنيسة آيا صوفيا مسجدا.

وأثار القرار انتقادات في الخارج خصوصا من روسيا واليونان، وأعرب البابا فرنسيس عن "حزنه العميق" لهذا القرار.

وبعد أسبوعين بالكاد على قرار تحويل الموقع من متحف إلى مسجد، يتوقع أن يشارك بين 700 وألف مسلم حوالى الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش في صلاة الجمعة، بحضور رئيس الدولة، حسبما ذكرت هيئة الشؤون الدينية التركية.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن قادة ومسؤولين من دول عدة معظمها إسلامية، مثل قطر وأذربيجان، دعوا إلى هذه الصلاة. وسينشر نحو عشرين ألف رجل أمن لهذه المناسبة.

وتم تعيين ثلاثة أئمة لآيا صوفيا الخميس وكذلك خمسة مؤذنين للدعوة إلى الصلاة.

فرانس24/ أ ف ب

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