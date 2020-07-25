إصابة مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي تثير القلق بشأن مشاركته في دوري الأبطال

أعلن باريس سان جرمان السبت أن مهاجمه كيليان مبابي يعاني من التواء في الكاحل تعرض له الجمعة، خلال مباراة نهائي كأس فرنسا ضد سانت إتيان والتي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف سجله البرازيلي نيمار. لكن لم يتضح بعد إن كانت هذه الإصابة ستحرم مبابي من المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الشهر القادم.

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قال نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم السبت إن مهاجمه كيليان مبابي يعاني من التواء في الكاحل تعرض له الجمعة في نهائي مسابقة كأس فرنسا، من دون أن يحدد ما إذا كان سيشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وتعرض ابن الـ21 عاما لإصابة على مستوى الكاحل الأيمن خلال المباراة النهائية لكأس فرنسا ضد سانت إتيان ليل الجمعة، والتي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف سجله البرازيلي نيمار.

وأصيب مبابي بعد تدخل قاسٍ من قائد سانت إتيان لويك بيران، تسبب ببطاقة حمراء للمدافع الذي كان من المرجح أنه يخوض مباراته الأخيرة مع فريقه. وخرج مهاجم سان جرمان من أرض الملعب دامعا، وعاد في وقت لاحق وهو يستخدم عكازين للمشي، وقد لف كاحله.

⏳👊🏽🙏🏽.

Réveil en tant que vainqueur, pas de meilleure sensation possible.

Merci à tous pour vos messages, ça me touche beaucoup.

Bisous à tous et bon week-end 😀 pic.twitter.com/gwTI48KXrm — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 25, 2020

ونشر مبابي السبت صورة له وهو يبتسم ويرفع إبهام اليد اليسرى، مرفقا إياها بتعليق جاء فيه "الاستيقاظ بطلا.. ليس هناك إحساس أفضل. شكرا لكم جميعا على رسائلكم. أنا ممتن جدا لكم. قبلاتي للجميع ونهاية أسبوع موفقة".

وأعلن نادي العاصمة الفرنسية اليوم أن مبابي يعاني من "التواء في الكاحل الأيمن" وضرر "مهم" في الجانب الخارجي منه، مشددا على أن وضعه البدني سيخضع "لعملية إعادة تقييم في الساعات الـ72 المقبلة".

وكان المدرب الألماني للفريق، توماس توخل، قد أبدى قلقه ليل الجمعة من الإصابة التي تعرض لها مبابي. وقال في هذا الشأن "الجميع قلق. كل من شاهد الخطأ قلق. بالطبع أنا قلق". وتابع "علينا أن نكون صبورين لأنه ليست لدينا أي أنباء (عن طبيعة الإصابة ومدى خطورتها)".

ويستعد سان جرمان لخوض نهائي ثانٍ على المستوى المحلي، وذلك ضد ليون في مسابقة كأس الرابطة الجمعة المقبل، والأهم التحضير لاستكمال دوري الأبطال الشهر المقبل.

ويلاقي بطل فرنسا أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي المسابقة القارية، والذي ينطلق في 12 آب/أغسطس في العاصمة البرتغالية لشبونة. وتستكمل المسابقة بنظام بطولة ختامية، بعد تعليق منافساتها منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

سانت إتيان يغازل مبابي

ونشر سانت إتيان عبر حسابه على "تويتر" ليل الجمعة السبت، صورة لقائده وهو يرافق مبابي أثناء خروجه من أرض الملعب، مرفقة بتعليق موجه إلى مبابي جاء فيه "لويك بيران، سانت إتيان، وكرة القدم الفرنسية يأملون في رؤيتك مجددا على أرض الملعب في أسرع وقت ممكن". وأعاد مهاجم سان جرمان نشر هذه التغريدة صباح السبت.

👋 @loicperrin_24, l'ASSE et le football français espèrent te revoir le plus vite possible sur les terrains de football @KMbappe. 🙏 pic.twitter.com/o9ww0u0XOg — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 24, 2020

وكان مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني قد أعرب عن "أسفه" لإصابة مبابي، آملا في ألا تكون خطرة.

ويعد مبابي من أبرز اللاعبين الفرنسيين حاليا، وكان له دور أساسي في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

ومع باريس سان جرمان، سجل مبابي 26 هدفا في 32 مباراة في مختلف المسابقات (بحسب الموقع الإلكتروني للفريق) خلال موسم 2019-2020 الذي أنهي بشكل مبكر على الصعيد المحلي بسبب فيروس كورونا، مع تتويج نادي العاصمة الفرنسية باللقب.

فرانس24/ أ ف ب

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