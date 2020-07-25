البرازيل: فيس بوك وتويتر يعلقان حسابات مقربين من بولسونارو امتثالا لقرار قضائي

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قام فيس بوك وتويتر الجمعة بتعليق الوصول إلى حسابات عدد بارز من مؤيدي الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وحلفائه، امتثالا لقرار المحكمة العليا البرازيلية، في إطار تحقيق حول ما يشتبه بأنه حملة تضليل. ولن يسري مفعول هذا الحظر، إلا على مستخدمي الإنترنت الذين يحاولون الوصول إليها من البرازيل.

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علق موقعا التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك الجمعة حسابات 16 من مؤيدي الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وحلفائه، إثر قرار من قاضي المحكمة العليا في البلاد، صدر في إطار تحقيق حول ما يشتبه بأنه حملة تضليل.

وتتفاقم الخلافات بين الرئيس اليميني المتطرف والمحكمة العليا، التي تحقق في معلومات تفيد بأن العديد من مؤيدي بولسونارو يشنون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه سمعة هذه المؤسسة القضائية وتهديد قضاتها.

وبرر القاضي ألكسندر دي مورايس قراره الذي أكد حكما صدر في مايو/أيار، بقوله إنه ينبغي إغلاق حسابات هؤلاء المستخدمين لوضع حد "لنشر الأخبار الكاذبة والاتهامات التشهيرية والتهديدات والجرائم" ضد المحكمة.

ولعل من أبرز الحسابات التي تم إغلاقها، حساب النائب المحافظ روبرتو جيفرسون، وقطب الأعمال لوسيانو هانغ، والناشطة اليمينية المتطرفة ساره وينتر.

لكن مفعول هذا الحظر، لن يسري سوى على المستخدمين الذين يحاولون الوصول إليها من البرازيل.

فرانس24/ أ ف ب

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