البيرو: الاحتفال بالعام 109 على اكتشاف قلعة ماتشو بيتشو من دون سياح

احتفلت قلعة ماتشو بيتشو التي تعتبر الموقع السياحي الرئيسي في البيرو بمرور 109 سنوات على اكتشافها من قبل الأمريكي حيرام بينغهام. إلا أن هذا الاحتفال كان دون زوار حيث أن الموقع السياحي الشهير مغلق منذ شهر آذار/مارس بسبب جائحة كورونا. وكان من المقرر أن يعاد فتح الموقع السياحي الشهير يوم الجمعة الماضي غير أن السلطات تراجعت عن ذلك بسبب الارتفاع المتواصل للإصابات بفيروس كورونا في منطقة كوسكو التي توجد فيها القلعة.

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احتفلت قلعة ماتشو بيتشو، الموقع السياحي الرئيسي في البيرو، والمغلقة منذ آذار/مارس بسبب جائحة كوفيد-19 بمرور 109 سنوات على اكتشافها من قبل الأمريكي حيرام بينغهام لكن من دون زوار.

فالموقع العائد إلى حضارة الأنكا خال من السياح منذ فرض حال طوارئ صحية في هذا البلد الواقع في جبال الأنديس في 16 آذار/مارس. وكانت السلطات تأمل بإعادة فتح ماتشو بيتشو الجمعة لكنها اضطرت إلى التخلي عن ذلك بسبب الارتفاع المتواصل في عدد الإصابات بكوفيد-19.

وقال داروين باكا رئيس بلدية المنطقة التي تقع فيها القلعة الشهيرة لوكالة الأنباء الفرنسية "أتى كثيرون العام الماضي بمناسبة هذه الذكرى لكن هذه المرة للأسف لا زوار". وأضاف "لم نحدد بعد موعد إعادة الفتح لكن سيكون على الأرجح في آب/أغسطس لأن الإصابات إلى ارتفاع في منطقة كوسكو" حيث القلعة.

وكان حاكم كوسكو جان بول بينافنتي قد أعلن قبل عشرة أيام تقريبا أن القلعة ستعيد فتح أبوابها في 24 تموز/يوليو في حال سمحت الظروف الصحية بذلك لكنه أصيب شخصيا بالفيروس بعيد ذلك وتم التخلي عن المشروع.

ولا يزال يتعين إقامة مراكز للفحص السريع للكشف عن كوفيد-19 في محطة القطارات وعلى السلطات المحلية الحصول على سيارة إسعاف على ما قال رئيس البلدية.

وبموجب الإجراءات الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، يمكن فقط لـ675 زائرا الدخول إلى الموقع يوميا في مقابل ألفين إلى ثلاثة آلاف قبل الجائحة وخمسة آلاف في ذروة الموسم السياحي.

وحدود البيرو مقفلة منذ أربعة أشهر ما أدى إلى انهيار النشاط السياحي في البلاد. وسجلت في البيرو 371 ألفا و96 إصابة أدت إلى 17654 وفاة.

وتقع ماتشو بيتشو على مسافة 80 كيلومترا شمال غرب مدينة كوسكو وقد اكتشفها العام 1911 الأمريكي حيرام بينغام وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية منذ العام 1983.

وشيدت القلعة الحجرية الذي يعني اسمها "الجبل القديم" في لغة كيتشوا المحلية، في عهد الإمبراطور باتشاكوتيك (1438-1471). وتقع في وسط محمية طبيعية تمتد على أكثر من 35 ألف هكتار. والعام الماضي، زارها أكثر من 1,5 مليون سائح، معظمهم أجانب، وفقا للأرقام الرسمية.

فرانس24/أ ف ب

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