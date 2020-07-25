الحرب في ليبيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في اسطنبول

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في اسطنبول، لقاء سبقه اتصال هاتفي بين أردوغان ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تناول المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الشأن الليبي. وفي هذا الشأن، قال مراسل فرانس24 في تركيا إن "اللقاء يأتي بعد أيام من زيارة السراج والوفد المرافق له إلى تركيا.. اللقاء كان مغلقا وبعيدا عن وسائل الإعلام". وبالنسبة للاتصال بين أردوغان وكونتي قال حسين أسد إن "تركيا تحاول أن تقول إنها تسعى إلى السلم وإلى إيجاد حل سياسي بالتعاون مع أي طرف يريد التعاون مع أنقرة".