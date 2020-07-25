الرئيس التونسي قيس سعيد يكلف وزير الداخلية هشام مشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة
نشرت في:
كلف الرئيس التونسي قيس سعيد مساء السبت وزير الداخلية هشام مشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة. وأمام مشيشي وهو مستقل مهلة شهر لتنفيذ المهمة الملقاة على عاتقه في وقت تعيش البلد أزمة سياسة حادة، وإلا فإن الرئيس سيلجأ إلى حل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات.
أفادت وكالة الأنباء الرسمية في تونس أن الرئيس قيس سعيد كلف السبت وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة، وسط آمال بنزع فتيل الأزمة السياسية والاتجاه نحو استقرار سياسي.
ونشر حساب الرئاسة التونسية على تويتر تغريدة جاء فيها أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد يكلّف السيد هشام المشيشي بتكوين الحكومة.".
رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يكلّف السيد هشام المشيشي بتكوين الحكومة. #TnPR— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 25, 2020
وأمام المشيشي وهو مستقل، شهر لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان وإلا فإن الرئيس سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة.
رئيس الجمهورية قيس سعيد، يقرّر تكليف وزير الداخلية الحالي ،هشام مشيشي ، بتشكيل الحكومة المقبلة.#وكالة_وات pic.twitter.com/gddfM44Xq1— Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) July 25, 2020
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوماشترك