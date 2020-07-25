الرئيس التونسي قيس سعيد يكلف وزير الداخلية هشام مشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس التونسي قيس سعيد في 17 سبتمبر/أيلول 2019. © رويترز (أرشيف).

نص : فرانس24 تابِع 1 دقائق

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد مساء السبت وزير الداخلية هشام مشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة. وأمام مشيشي وهو مستقل مهلة شهر لتنفيذ المهمة الملقاة على عاتقه في وقت تعيش البلد أزمة سياسة حادة، وإلا فإن الرئيس سيلجأ إلى حل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات.