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الرئيس التونسي قيس سعيد يكلف وزير الداخلية هشام مشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة

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الرئيس التونسي قيس سعيد في 17 سبتمبر/أيلول 2019.
الرئيس التونسي قيس سعيد في 17 سبتمبر/أيلول 2019. © رويترز (أرشيف).
نص : فرانس24 تابِع
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كلف الرئيس التونسي قيس سعيد مساء السبت وزير الداخلية هشام مشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة. وأمام مشيشي وهو مستقل مهلة شهر لتنفيذ المهمة الملقاة على عاتقه في وقت تعيش البلد أزمة سياسة حادة، وإلا فإن الرئيس سيلجأ إلى حل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات.

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أفادت وكالة الأنباء الرسمية في تونس أن الرئيس قيس سعيد كلف السبت وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة، وسط آمال بنزع فتيل الأزمة السياسية والاتجاه نحو استقرار سياسي.

ونشر حساب الرئاسة التونسية على تويتر تغريدة جاء فيها أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد يكلّف السيد هشام المشيشي بتكوين الحكومة.".

وأمام المشيشي وهو مستقل، شهر لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان وإلا فإن الرئيس سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة.

 

فرانس24/ رويترز

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