الصومال: إعفاء رئيس الوزراء حسن علي خيري من مهامه بعد حجب البرلمان الثقة عنه

أعلنت الرئاسة الصومالية السبت أن الرئيس محمد فارماجو قد وافق على قرار البرلمان حجب الثقة عن رئيس الوزراء حسن علي خيري، وأنه قد تقرر في ضوء ذلك إعفاءه من مهامه، مشيرة إلى أن الرئيس قد أصدر مرسوما عين بمقتضاه نائب رئيس الوزراء مهدي محمد غوليد، ليتولى المنصب بالوكالة في انتظار تسمية رئيس وزراء جديد.

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أعفي رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري من مهامه السبت بعد إقرار الرئاسة لخطوة حجب البرلمان الثقة عنه، حسبما أعلنت مصادر رسمية.

وعين خيري (52 عاما) نهاية فبراير/شباط 2017 من قبل الرئيس محمد عبد الله محمد فارماجو.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) السبت النواب إلى التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء، في وقت كان مقررا أن يواصلوا أشغالهم حول تنظيم الانتخابات العامة المقبلة في 2021.

وأعلن رئيس الجمعية محمد مرسال أن "170 من بين 178 نائبا صوتوا لصالح حجب الثقة عن الحكومة". مضيفا "وعليه، يجب على رئيس حكومة الصومال الفدرالية، وفق ما ينص الدستور، تسمية رئيس وزراء وحكومة تمهد الطريق لإجراء اقتراع عام في الموعد المحدد".

الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو يقبل دعوة البرلمان لتأدية واجبه الدستوري و يعين نائب رئيس الوزراء الحالي مهدي غوليد كرئيس وزراء مؤقت إلى حين تعيين رئيس وزراء جديد للبلاد.#تعرف_على_الصومال https://t.co/F7AriLjzhB — الصومال بالعربية (@So_Arabic) July 25, 2020

تعيين مهدي محمد غوليد

وفي أعقاب ذلك، أفادت الرئاسة الصومالية بأن رئيس الجمهورية قبل قرار البرلمان وأنه "سيعين قريبا جدا رئيس وزراء جديدا". وأصدر الرئيس فارماجو في وقت لاحق مرسوما عين بمقتضاه نائب رئيس الوزراء مهدي محمد غوليد، ليتولى المنصب بالوكالة في انتظار تسمية رئيس وزراء جديد.

ولعل من بين العوامل التي برر بها رئيس البرلمان إزاحة رئيس الوزراء "فشل الحكومة في صياغة خطة واضحة تمهد الطريق لانتخابات عبر الاقتراع العام في 2021".

ولا تسيطر الحكومة المركزية التي يرأسها فارماجو سوى على جزء من الأراضي الصومالية، وهي تواجه تمردا داميا من قبل جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وتهدف الصومال إلى تنظيم انتخابات عبر الاقتراع العام بداية 2021، وهو تحد بالنظر إلى الأوضاع الأمنية المتردية.

من هو حسن علي خيري؟

وتبنت البلاد في 2016 نظام انتخابات غير مباشر يشارك فيه نحو 14 ألف مندوب قبلي لاختيار النواب. ونظمت آخر انتخابات ديمقراطية في الصومال قبل نحو نصف قرن، في 1969.

وبقي علي خيري فترة مطولة نسبيا في المنصب، في بلد كثيرا ما قيدت التوترات على رأس سلطته عمل الحكومة في الأعوام الأخيرة. وعاد خيري في 2017 إلى المشهد السياسي بعد عودته من الخارج.

وتولى قبل تعيينه في المنصب الرسمي إدارة فرع أفريقيا في شركة "أويل أند غاز" البريطانية.

وهو ينتمي إلى قبيلة "هوية" في حين ينحدر فارماجو من قبيلة "دارود"، ويعكس ذلك التوازن التقليدي على رأس السلطة التنفيذية في الصومال.

فرانس24/ أ ف ب

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