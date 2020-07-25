فيديو

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا في البحر المتوسط

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

قال متحدث عسكري باسم القوات المسلحة المصرية إن القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا في نطاق البحر الأبيض المتوسط، وأن التدريب تضمن العديد من الأنشطة ذات الطابع الاحترافي. وفي السياق، قال مراسل فرانس24 في مصر إنه "لا يمكن فصل هذه التدريبات المشتركة عما يحدث في ليبيا، خاصة بعد أن تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفويضا من البرلمان، بنقل أو مشاركة قوات مصرية في مهام قتالية خارج الحدود". وأضاف تامر عز الدين "هذا التدريب تم بمشاركة الفرقاطة المصرية المتعددة المهام "تحيا مصر"، والتي كانت اشترتها مصر من فرنسا سابقا".