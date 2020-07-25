باراك أوباما... ضيف مدونة زوجته الصوتية "ذي ميشال أوباما بودكاست" في حلقتها الأولى

كريستوف ستاش ا ف ب/ارشيف

أعلنت سيدة الولايات المتحدة الأولى سابقا ميشال أوباما على تويتر أنها ستستضيف زوجها الرئيس السابق باراك أوباما في أولى حلقات مدونتها الصوتية التي تسمى "ذي ميشال أوباما بودكاست" في أول موسم لهذه المدونة الصوتية التي تبث على منصة "سبوتيفاي". وسيتناول باراك وميشال أوباما موضوع جائحة كورونا والحركة الاحتجاجية في الولايات المتحدة عقب مقتل جورج فلويد بحسب موقع مجلة "فراييتي" المتخصصة التي استمعت لجزء من هذه الحلقة.

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يحل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ضيفا على الحلقة الأولى من المدونة الصوتية الجديدة (بودكاست) لزوجته ميشال، على ما أعلنت السيدة الأمريكية الأولى السابقة في تغريدة قبل انطلاق البرنامج في 29 تموز/يوليو.

وسيتضمن "ذي ميشال أوباما بودكاست" في أول موسم له، سلسلة من اللقاءات بين الأمريكية الأولى سابقا وأقاربها ومقربين منها مع ضيف واحد في كل حلقة. ويبث البرنامج عبر "سبوتيفاي".

وتنتج المدونة الصوتية هذه شركة "هاير غراوند" التي أسسها الزوجان أوباما العام 2018. وأبرمت "هاير غراوند" شراكات مع "سبوتيفاي" و "نتفليكس". وأوضحت ميشال أوباما في الإعلان الترويجي لمدونتها الصوتية "في الحلقة الأولى سأحاور شخصا أرجح أن تتعرفوا إلى صوته فورا".

وكانت ميشال أوباما التي تتمتع بشعبية كبيرة، حققت نجاحا باهرا مع كتاب مذكراتها "بيكومينغ" الذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وبيعت أكثر من 11,5 مليون نسخة منه في العالم.

وترافق صدور الكتاب مع سلسلة من الندوات جمعت عشرات آلاف الأشخاص في دول عدة فضلا عن وثائقي بثته "نتفليكس" في أيار/مايو.

وسيتناول الزوجان جائحة كوفيد-19 والحركة الاحتجاجية على مقتل جورج فلويد على ما ذكر موقع مجلة "فراييتي" المتخصصة التي استمعت على جزء من الحلقة.

فرانس24/أ ف ب

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