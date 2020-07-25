باريس سان جرمان يحرز كأس فرنسا بعد تغلبه في النهائي على سانت إتيان بهدف لصفر

البرازيلي تياغو سيلفا يرفع كأس فرنسا بعد فوز فريقه باريس سان جرمان بلقبه الثالث عشر في مسابقة كأس فرنسا على سانت إتيان. 24 يوليو 2020 ، باريس ، فرنسا.

أحرز نادي باريس سان جرمان كأس فرنسا بعد تغلبه على فريق سانت اتيان 1-صفر مباراة الدور النهائي للكاس التي احتضنها ملعب سان دوني في ضواحي العاصمة الفرنسية والتي شهدت حضور الرئيس إيمانويل ماكرون. وسجلالبرازيلي نيمار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 من المباراة التي أكملها سانت إيتيان ب10لاعبين بعد طرد الحكم لقائده لويك بيران بسبب تدخل عنيف ضد النجم الباريسي كيليان مبابي.

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منح المهاجم البرازيلي نيمار فريقه باريس سان جرمان لقبه الثالث عشر في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى سانت اتيان 1-صفر في النهائي على ملعب سان دوني في ضواحي العاصمة الفرنسية الجمعة أمام ناظري رئيس البلاد إيمانويل ماكرون وقرابة 5 آلاف متفرج سمحت لهم السلطات بالحضور فتناثروا في مدرجات الملعب الذي يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج.

وهي المباراة الأولى الرسمية في فرنسا منذ 10 اذار/مارس الماضي إثر تعليق النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء هدف نيمار في الدقيقة 13 عندما استغل كرة مرتدة من الحارس ليتابعها في سقف الشباك.

ويخوض سان جرمان نهائي كأس الرابطة السبت المقبل ضد ليون قبل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل حيث يلتقي في ربع النهائي مع أتالانتا الايطالي. في المقابل، و كان فريق سانت اتيان يتطلع لاحراز الكأس للمرة الاولى منذ عام 1977.

بيد أن فريق العاصمة خسر جهود مهاجمه كيليان مبابي الذي تعرض لإصابة في كاحله إثر تدخل عنيف من قائد سانت اتيان لويك بيران الذي كان يخوض مباراته الرسمية الأخيرة قبل الاعتزال نهائيا، فطرده الحكم بعد مراجعة اللقطة بواسطة تقنية المساعدة بالفيديو (في ايه ار) في الدقيقة 31 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وعلى الرغم من النقص العددي في صفوف سانت اتيان الذي كان يخوض أول نهائي له في الكأس منذ أن خسر أمام سان جرمان بالذات بركلات الترجيح عام 1982، لم يتمكن الأخير من اضافة اي هدف.

ودخل سان جرمان المباراة في محاولة لتعويض خسارته نهائي العام الماضي أمام رين بركلات الترجيح في مباراة شهدت عراكا بين نيمار وأحد أنصار الفريق المنافس خلال مراسيم التتويج، فعُوقب النجم البرازيلي بالايقاف مطلع الموسم الحالي.

وكما كان متوقعا، اعتمد مدرب سان جرمان الالماني توماس توخل على رباعي خط الهجوم المؤلف من كيليان مبابي والارجنتينيين ماورو ايكاردي وانخل دي ماريا والبرازيلي نيمار.

وكانت الفرصة الاولى لسانت اتيان صاحب الامجاد في السعينات عندما كان يضم في صفوف ميشال بلاتيني ودومينيك روشتو عندما توغل دينيس بوانغا داخل المنطقة واطلق كرة زاحفة بيسراه ارتطمت بالقائم الايمن (6).

ونجح باريس سان جرمان في افتتاح التسجيل بعد هجمة سريعة قادها كليليان مبابي وسدد كرة قوية صدها الحارس لكنها ارتدت باتجاه نيمار فتابعها قوية في سقف الشباك (13).

وأطلق انخل دي ماريا كرة قوية "على الطاير" اثر كرة امامية طويلة طار لها حارس سانت اتيان جيسي مولان وابعدها باطراف أصابعه (25).

ونال مبابي نصيبه من الخشونة على يد قائد سانت اتيان بيران الذي كان يخوض اخر مباراة رسمية له مع فريقه قبل اعتزاله نهائيا، فنال الاخير بطاقة صفراء في بداية الامر وتلا تلك الحادثة اشتباك بالايادي بين لاعبي الطرفين قبل ان يلجأ الحكم الى تقنية المساعدة بالفيديو (في ايه ار) ويرفع البطاقة الحمراء في وجهه في حين خرج مبابي مصابا على ما يبدو بالتواء في كاحله.

وضغط سانت اتيان في الدقائق الأخيرة في محاولة لادراك التعادل لكنه لم يتمكن من تهديد مرمى الحارس الكوستاريكي الدولي كيلور نافاس.

وتوقف نشاط الدوري المحلي في فرنسا في العاشر من اذار/مارس قبل ان تعلن سلطات اللعبة أواخر نيسان/أبريل إلغاء الموسم وتتويج باريس سان جرمان بطلا له.

فرانس24/ أ ف ب

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