تكليف وزير الداخلية التونسي هشام مشيشي تشكيل حكومة جديدة (الرئاسة التونسية)

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تونس (أ ف ب)

أعلنت الرئاسة التونسية مساء السبت أن الرئيس قيس سعيد كلف هشام مشيشي الذي شغل حتى الآن منصب وزير الداخلية، تشكيل حكومة جديدة.

ويتعين على مشيشي تشكيل الحكومة في غضون شهر في جو سياسي متوتر.

ويخلف المحامي البالغ من العمر 46 عاما في هذا المنصب رئيس الحكومة الياس الفخفاخ الذي استقال في وقت سابق من الشهر الحالي.

لكن مشيشي لم يكن من الأسماء التي اقترحتها على الرئيس سعيد الأحزاب التونسية الموجودة في السلطة.

كان مشيشي وزيرا للداخلية في حكومة الفخفاخ، وشغل منصب المستشار الأول لدى الرئيس سعيد وكُلف الشؤون القانونية.

كما كان مشيشي رئيسا للديوان في وزارة النقل وعمل أيضا في وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأمام مشيشي الآن شهر لتشكيل حكومة في أجواء من التوترات السياسية بين الأحزاب الرئيسية. وسيتعين عليه بعد ذلك الحصول على ثقة البرلمان وسيحتاج إلى الأغلبية المطلقة، وإذا فشل في ذلك، سيتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.

وخلال الانتخابات الأخيرة التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر، حل حزب النهضة الاسلامي أولاً، لكنه فشل في الحصول على الغالبية حيث حصد 54 مقعدا من أصل 217، ووافق في نهاية المطاف على الانضمام إلى حكومة ائتلافية.

© 2020 AFP