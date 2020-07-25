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الولايات المتحدة تتهم الصين بعمليات تجسس واسعة النطاق على أراضيها

© صورة من شاشة فرانس 24

مراسل فرانس24 في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية علي بردى يستعرض آخر التطورات بشأن التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي تشهد تحولا كبيرا وذلك إثر اتهامات أمريكية للصين باستخدام شبكات تجسس واسعة تقف وراءها الاستخبارات الصينية للوصول إلى معلومات عن الملكيات الفكرية الخاصة باختراعات أمريكية. وخلال الليلة الماضية، قامت السلطات الأمريكية بعملية مداهمة لقنصلية الصين في هيوستن واعتقال باحثة صينية في إطار البحث عن أدلة تثبت فرضيتها.