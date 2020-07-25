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ملاكمة: البطل العالمي السابق مايك تايسون سيخوض نزالا استعراضيا في سن 54 أمام مواطنه روي جونز

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مايك تايسون في مدينة مومباي (الهند)، في 28 سبتمبر/أيلول 2018.
مايك تايسون في مدينة مومباي (الهند)، في 28 سبتمبر/أيلول 2018. © أ ف ب/أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : فوزي بن جامع

يعود البطل العالمي السابق للملاكمة مايك تايسون (54 عاما) إلى حلبات الفن النبيل في نزال استعراضي أمام مواطنه روي جونز جونيور (51 عاما). ومن المقرر أن يجري النزال في 12 سبتمبر/أيلول بلوس أنجلس، من ثماني جولات ويبث عبر منصة تريلر. وبحوزة تايسون العديد من الألقاب، فقد كان أول ملاكم يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة. وهو أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل على مر العصور عام 1986 حيث كان يبلغ من العمر عشرين عاما، وفاز في 50 نزالا من إجمالي 58 كمحترف قبل الاعتزال في 2005.

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