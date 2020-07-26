الإعصار "هانا" يصل إلى تكساس

Handout RAMMB/NOAA/NESDIS/ا ف ب

صورة التقطها القمر الاصطناعي "آر إيه أم أم بي/أن أو إيه إيه" تظهر الإعصار هانا في خليج المكسيك في 25 تموز/يوليو 2020

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هيوستن (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

وصل الإعصار "هانا" مساء السبت إلى ولاية تكساس في جنوب الولايات المتّحدة وبدأ باجتياح سواحلها ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 145 كلم/ساعة، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير.

و"هانا" إعصار من الفئة الأولى (على سلّم من خمس درجات تصاعدية) وهو أول أعاصير المحيط الأطلسي في العام 2020، وقد وصل إلى جزيرة بادري الساعة 17,00 (20,00 ت غ).

ومن المتوقع أن يتوجه مساء السبت نحو جنوب تكساس على أن يواصل سيره الأحد نحو شمال شرق المكسيك.

وقال المركز الوطني للأعاصير إنّه "من المتوقّع أن يؤدّي هانا إلى أمطار غزيرة في أجزاء من جنوب تكساس وشمال شرق المكسيك. ستؤدّي هذه الأمطار إلى فيضانات مفاجئة تشكّل خطراً على الحياة" وقد تتسبّب في ارتفاع مستوى المجاري المائية وفيضانها.

وأضاف أنّ الإعصار دخل اليابسة من نقطة تقع على بُعد حوالي مئة كلم من كوربوس كريستي في تكساس.

ومدينة كوربوس كريستي البالغ عدد سكانها 325 الف نسمة هي أحد أبرز بؤر فيروس كورونا المستجدّ في ولاية تكساس وقد أغلقت سلطاتها المكتبات والمتاحف تحسّباً لوصول الإعصار، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

ويأتي الإعصار "هانا" في توقيت تشهد فيه تكساس تسارعاً في وتيرة الإصابات اليومية بكوفيد-19، وقد فرضت سلطات الولاية إلزامية وضع الكمامات في محاولة لكبح تفشي الوباء.

وحذّر خبرء الأرصاد الجوّية من أنّ الإعصار قد يتسبب بأمواج يصل ارتفاعها إلى 1,8 متر، ويؤدّي إلى هطول 45 سنتيمتراً من الأمطار بحلول الإثنين على أنحاء في جنوب تكساس وشمال المكسيك.

© 2020 AFP