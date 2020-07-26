البرازيل: إلغاء احتفال رأس السنة التقليدي في ريو دي جانيرو جراء تفشي فيروس كورونا

قررت بلدية ريو دي جانيرو إلغاء حفلة رأس السنة التقليدية في المدينة البرازيلية التي عادة ما تشهد توافد ملايين الأشخاص على شاطئ كوباكابانا، للاستمتاع بعرض الألعاب النارية كل عام، وذلك بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا. وباتت البرازيل ثاني أكبر ضحايا الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة مع نحو 2,3 مليون إصابة.

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أعلنت بلدية ريو دي جانيرو أنها ألغت حفلة رأس السنة التقليدية في المدينة التي تجمع ملايين الأشخاص على شاطئ كوباكابانا، لمتابعة عرض الألعاب النارية بسبب جائحة كوفيد-19.

وأشارت هيئة السياحة في ريو دي جانيرو إلى أن هذا النوع من حفلات رأس السنة "لا يمكن أن يقام في ظل سيناريو الجائحة الراهن من دون توافر لقاح".

وستعرض الهيئة خلال الأيام القادمة على عمدة المدينة مارسيلو كريفيلا خيارات مختلفة لإقامة حفلة رأس السنة من دون وجود جمهور، يمكن الاطلاع عليها عبر شبكة الإنترنت أو التلفزيون.

والجمعة أعلن رئيس بلدية ساو باولو برونو كوفاس إرجاء كرنفال أكبر مدينة برازيلية بسبب فيروس كورونا. ولم يحدد موعد جديد للكرنفال لكنه قد يقام "في نهاية مايو/أيار أو مطلع يوليو/تموز 2021" حسبما قال كوفاس.

كما قررت ساو باولو أيضا إلغاء الاحتفالات برأس السنة ومسيرة المثليين وهي من الأكبر في العالم.

وفي ريو دي جانيرو التي تشهد أكبر كرنفال في البلاد يستقطب ملايين السياح سنويا، أعلنت خمس مدارس سامبا رئيسية قبل فترة قصيرة، رغبتها بإرجاء المهرجان، وقالت إنها تتمنى عدم تنظيم الكرنفال طالما لم يتوفر اللقاح بعد.

كما أشارت هيئة السياحة في هذا الشأن إلى أنها تنتظر الاجتماع المقبل للرابطة المستقلة لمدارس السامبا.

وتوفي حتى الجمعة في ريو دي جانيرو 12654 شخصا من أصل 85238 في كل أرجاء البلاد، البالغ عدد سكانها 212 مليونا. وتعد البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة، مع نحو 2,3 مليون إصابة وفق الأرقام الرسمية.

فرانس24/ أ ف ب

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