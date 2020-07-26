الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيّرة تابعة له في جنوب لبنان

جلاء مرعي ا ف ب

آلية عسكرية إسرائيلية تمر بجانب الحدود مع لبنان في 26 تموز/يوليو 2020

إعلان اقرأ المزيد

القدس (أ ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة مسيّرة تابعة له في الأراضي اللبنانية الأحد، بعدما عزز انتشاره قرب الحدود الشمالية مع لبنان.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيّرة العسكرية سقطت "خلال عملية عسكرية عند الحدود"، موضحا أن "لا خوف من انكشاف معلومات منها".

وتطلق إسرائيل بانتظام طائرات مسيّرة فوق لبنان تهدف خصوصا إلى مراقبة تحرّكات حزب الله حليف إيران الفاعل على الساحة السياسية اللبنانية.

والأحد خلال تفقّده قاعدة عسكرية قرب الحدود مع لبنان حمّل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس "لبنان وسوريا مسؤولية ما يجري في أراضيهما وانطلاقا منها".

وقال غانتس "نحن لا نسعى إلى توتير الأوضاع" لكنّه حذّر من "رد فعل قوي جدا" لإسرائيل على أي اختبار لقوتها.

وإسرائيل تقنيا في حالة حرب مع لبنان وسوريا حيث يدعم حزب الله وإيران عسكريا النظام في النزاع الدائر على الأراضي السورية.

وهذا الأسبوع عزز الجيش الإسرائيلي انتشاره على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، وقد أغلق طرقا عدة أمام حركة السير، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

والثلاثاء أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز انتشاره غداة مقتل خمسة مقاتلين مدعومين من إيران في غارة صاروخية إسرائيلية جنوب العاصمة السورية دمشق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلن حزب الله اللبناني المتحالف مع النظام السوري المدعوم من إيران أن أحد مقاتليه بين القتلى.

والجمعة تم الإعلان عن تعزيز إضافي لهذه القوات عند الحدود، وقال الجيش الاسرائيلي إنه "رفع حالة تأهبه ضد أعمال مختلفة محتملة للعدو".

وضربت إسرائيل الجمعة أهدافا عسكرية في جنوب سوريا ردا على إطلاق نار من سوريا على أراضيها.

© 2020 AFP